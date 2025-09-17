Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Padres e hijos

¿Por qué me han separado de mis amigos de clase? La faena de ser un 'alumno comodín'

El inicio de curso hace cuesta arriba debido a las 'mezclas' de alumnos... ¿pertinentes?

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:43

Escucha la noticia

4 min.

Estas primeras semanas del curso se les están haciendo cuesta arriba a muchos chavales: volver a la rutina es duro, pero, si encima resulta que ... en clase les han separado de sus mejores amigos (a veces, de todos ellos), el disgusto ya alcanza proporciones cósmicas. Las preguntas son por qué y para qué. Y la incomprensión se dispara –entre los afectados y sus familias– cuando resulta que quien se ha quedado sin sus apoyos es un alumno que va bien académicamente y cuyo comportamiento es bueno. ¿Qué necesidad había de trastocar su red de relaciones si donde estaba 'funcionaba' bien?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  3. 3 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  4. 4

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  5. 5

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»
  6. 6

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  7. 7

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  8. 8 Zaz recuerda a su pareja perdida a los 20 años: «Desde entonces hago todo lo posible por estar contenta»
  9. 9 Los dos galanes más atractivos y gamberros de Hollywood
  10. 10

    «Retrato al Mikel Erentxun íntimo, al artista vulnerable obsesionado por el paso del tiempo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Por qué me han separado de mis amigos de clase? La faena de ser un 'alumno comodín'

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Por qué me han separado de mis amigos de clase? La faena de ser un &#039;alumno comodín&#039;