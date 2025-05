El uso de las taquillas se amplía a los comercios

Hace unos meses se pusieron en marcha las taquillas inteligentes para que los clientes del mercado semanal pudieran recoger sus pedidos fuera de horario. Tras ... la buena acogida por parte de los productores, el ayuntamiento ha dado la posibilidad de utilizar este sistema también a los comercios locales.

El uso de las taquillas tiene como objetivo añadir más valor a la oferta tradicional de los comerciantes y dar la posibilidad a los clientes que por horarios no pueden acercarse, también a consumir en las tiendas del municipio. «Como solemos destacar, en Ordizia tenemos una amplia oferta comercial. Será un uso exclusivo para las compras de estos comercios, no para otras plataformas de venta online», indicó la teniente de alcalde Maitane Álvarez. «Queremos llegar a la gente joven, ya sea por el horario laboral, la conciliación... que no puedan acercarse a los comercios para poder hacer sus compras en los establecimientos de Ordizia».

En un principio han sido dieciocho los establecimientos que se han unido a la iniciativa enmarcada dentro del Plan de Transformación Digital y Sostenible de la Feria de Ordizia. «Tenemos como objetivo que más comercios se sumen a la iniciativa», comentó Álvarez.

El funcionamiento de las taquillas será el mismo que para la feria: se pueden realizar compras a través de whatsapp y llamadas telefónicas y estas se podrán recoger en el horario que se desee. Para compaginar ambos usos, los miércoles las taquillas serán de uso exclusivo para los productores de la feria, mientras que los comerciantes podran utilizarlos el resto de la semana.

18 comercios

La mercería Arantxa; la librería Larratxa; la tienda-taller de artesanía Marta; la carnicería Naparra; la pescadería Goen; Ediren bidaiak; frutos secos Kriskras; la parafarmacia Farmaetxe; la armería Otegi; la carnicería Mujika; Gofi Berri, moda infantil y juvenil; Electrodomésticos Carrión, Vicuña Sport, deportivo y complementos de moda; Palomo moda mujer y hombre, Ness by Esti García, moda femenina y complementos; la perfumería Biñaspre; la farmacia Rekalde y la asociación Ordizian.