Trabajos de limpieza en los túneles de la N-I, mañana

J. ZABALA

GOIERRI.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:10

Durante la jornada de mañana, se llevarán a cabo varios trabajos de despeje de vegetación en los túneles de la N-I a su paso por Goierri, una actuación que tiene como objetivo mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad vial en este tramo de la carretera.

Con motivo de las obras, se producirán afecciones temporales al tráfico en diferentes puntos del trazado, tanto en dirección Donostia como en sentido Gasteiz. En concreto, se cerrará el carril rápido dirección Donostia entre los puntos kilométricos 419+000 y 420+500, a la altura del municipio de Lazkao.

Asimismo, permanecerá cerrado el carril lento en dirección Donostia entre los puntos 423+500 y 424+500, en Itsasondo, y entre 427+000 y 428+500, en Legorreta. Por otro lado, en sentido Gasteiz, se cortará el carril lento entre los puntos 429+000 y 427+500, en el término municipal de Ikaztegieta.

Los cortes estarán activos desde las 04.00 hasta las 14.00 horas, y se recomienda a las personas conductoras circular con precaución y atender a la señalización provisional instalada en la zona.

La actuación forma parte del programa de mantenimiento y mejora de la seguridad vial en la red viaria foral.

