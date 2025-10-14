Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
En este edificio de Berazubi se instalará la nueva sede de la asociación Zutani. GOÑI

Tolosa

Zutani iniciará una nueva etapa que le permitirá incrementar su labor social

Esta asociación centrará todos sus servicios, entre ellos el reparto de alimentos a gente necesitada, en un nuevo local en Berazubi

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Martes, 14 de octubre 2025, 20:33

Zutani, entidad sin ánimo de lucro que atiende a familias y personas de Tolosa que se encuentran en situación de pobreza y exclusión, está ... más cerca de comenzar una nueva etapa. En pocos meses contará en Berazubi con una nueva sede, mejor adaptada y con mayores posibilidades que la que le ofrece el exiguo local que ocupa actualmente en la avenida de Álava.

