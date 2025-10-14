Zutani iniciará una nueva etapa que le permitirá incrementar su labor social

Zutani, entidad sin ánimo de lucro que atiende a familias y personas de Tolosa que se encuentran en situación de pobreza y exclusión, está ... más cerca de comenzar una nueva etapa. En pocos meses contará en Berazubi con una nueva sede, mejor adaptada y con mayores posibilidades que la que le ofrece el exiguo local que ocupa actualmente en la avenida de Álava.

El proyecto consiste en acondicionar un nuevo local en el edificio que ocupa actualmente la asociación vecinal de Berazubi. «Es vital para el grupo, estamos con mucha ilusión», asegura Mireia Roca, miembro de Zutani y arquitecta que ha redactado el proyecto. Está previsto que la obra arranque hoy y quede lista en unos seis o siete meses.

el número de personas a las que atienden actualmente la asociación Zutani Son 220 familias. Las obras del nuevo local en Berazubi estarán listas en medio año y han supuesto una inversión municipal de 229.000 euros.

«Nuestra idea es ofrecer una imagen que vaya más allá de un grupo que reparte alimentos», dice Roca. «En la nueva sede podremos concentrar también otros servicios, ahondando en nuestro propósito de fomentar la justicia social. Desde facilitar trámites urbanísticos a traer los talleres de costura que tenemos en Abastos, impartir cursos diversos y centralizar el propio reparto de alimentos».

Para Mireia Roca, esta nueva etapa también permitirá dignificar la imagen de la asociación. «Vamos a estar en un local nuevo, más céntrico, más visible, porque el actual no responde a nuestras necesidades y llevábamos años reclamando el cambio».

El local tiene una superficie de 175m2, y se dividirá en dos zonas: la de almacén, y la del área de uso de la asociación. El almacén se destinará al banco de alimentos de Zutani, para lo que se ha diseñado un espacio lo más diáfano posible, con un sitio para aseos y fregaderos. El pensado para el uso de la asociación estará adaptado a los servicios que ofrece Zutani —apoyo, formación, asesoramiento, etc.—: una oficina, dos aulas y aseos. Ambas zonas estarán conectadas interiormente. El contrato de obra ha sido adjudicado a la empresa Construcciones Bentea Berri Eraikuntzak S.L., y el de dirección de obra a la empresa Arretxe Zerbitzuak S.L. El Ayuntamiento realizará una inversión de alrededor de 229.000 euros.

El objetivo de Zutani es alcanzar la pobreza cero y una verdadera justicia social. En ese camino, iniciativas como la del PintxoTour, celebrada el pasado fin de semana, son fundamentales, al ofrecer una oportunidad única para la sensibilización y la integración sociolaboral. Actualmente, Zutani atiende a 220 familias, un total de 550 personas.

Los actuales responsables de la asociación piden personas voluntarias, que «con su esfuerzo y colaboración activa, garanticen el desarrollo del proyecto». También solicitan alimentos frescos (fruta y verdura), así como carne o pescado, productos alimenticios que equilibren la dieta de familias en precariedad a las que atienden, especialmente la de los más pequeños. Asimismo, admiten aportaciones económicas que permitan a la entidad realizar un trabajo «más digno, más justo y más amplio».

Desde Zutani confían en que su proyecto «siga teniendo el eco y la aceptación social suficiente para seguir adelante, aumentando la actitud y colaboración activa y solidaria». Las personas interesadas en colaborar, o simplemente que quieran recibir más información, no tienen más que acercarse al local, llamar al teléfono 688 730 159, o escribir al mail zutanitolosa@gmail.com.