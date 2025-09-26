El Tolosala estrena la temporada esta tarde en casa contra el Kukuyaga Etxebarri
K. I.
Tolosa.
Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:13
Llega el turno del fútbol sala tolosarra. Esta tarde a partir de las 16.00 horas en el polideportivo Usabal, el Tolosala comenzará su nueva temporada en Tercera División Nacional frente al Kukuyaga Etxebarri, equipo que apeó a los locales de poder estar en la final que por el derecho a jugar la Copa del Rey en este curso.
La pretemporada se ha saldado con dos derrotas (4-3 contra el Mondrate y 0-3 ante Otxartabe), un empate (3-3 frente a Oiartzun) y una victoria (6-1 al Aurrera de Vitoria), con los de Javi Mugika yendo de menos a más. Este encuentro será una prueba para tomar el pulso al equipo y conocer el nivel de la plantilla, aunque para marcar objetivos habrá que esperar algunas jornadas.
