El Tolosa Eskubaloia, test mañana contra Anaitasuna tras dos victorias contundentes

Kevin Iglesias

Tolosa.

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:58

Comenta

El Tolosa Eskubaloia ya rueda. La pasada jornada venció por 36-42 al Balonmano Barakaldo, segunda victoria en lo que lleva de campaña, y la racha parece consolidarse. Un resultado logrado en una actuación coral y similar a lo logrado frente al Hondarribia-Bidasoa, dominando el marcador de principio a fin.

Mañana domingo, a las 12.30, toca testearse contra Anaitasuna en Pamplona, equipo ubicado en el noveno puesto, uno por debajo de los tolosarras, y que perdió 36-33 frente al líder Amenabar Zarautz el fin de semana pasado. 6 puntos tienen ambos, logrados en dos victorias y dos empates, con la ventaja de que el Tolosa llega en racha positiva. Los navarros son una plantilla «joven, con mucha calidad técnica y buen físico, con jugadores que suben y bajan al primer equipo. Esa circunstancia decantará el partido», asegura el entrenador, Alex Nogués.

Sumar ese tercer partido ganado fuera de casa siempre es complicado, primero porque «jugar en casa después de una derrota siempre es un plus, y segundo porque la igualdad en Primera Nacional es máxima, a excepción de los zarauztarras y el Romo, que están a otro nivel. La plantilla urdiña está «más centrada, enchufada y tienen asumido que lo sucedido al principio fue un lapsus. Cada uno está enfocado en su rol y confían en poder sacar los partidos. Vamos con optimismo de lograr una nueva victoria fuera y recuperar e intentar tirar para arriba», reconoce Nogués. Superar este encuentro podría confirmar el punto de inflexión.

