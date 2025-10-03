Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Eskubaloia, a desquitarse de la derrota en casa con una victoria ante el Uharte

K. I.

Tolosa.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:14

Los jugadores de Alex Nogués se desplazan mañana domingo a tierras navarras para medirse al Uharte, a las 12.00 horas en el polideportivo Ugarrandia. El objetivo estará en hacerse con la primera victoria en lo que va de curso, asignatura pendiente para el equipo. El pasado fin de semana cayeron en Usabal por 23-26 contra el Eibar Eskubaloia, primer traspiés.

Los navarros tampoco pondrán el duelo fácil: llegan sin puntos en su casillero, encadenando tres derrotas y siendo el farolillo rojo. La situación de los urdiñas, que van evolucionando tras la sorpresa de la pretemporada, deberá jugar a favor en un encuentro más que igualado.

