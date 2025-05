Tolosa aumentará su ayuda para aprender euskera el próximo curso

El alumnado empadronado en Tolosa no pagará la matrícula completa del Euskaltegi Aitzol, cuyo plazo de prematriculación para el curso 2025-26 se abrió ... oficialmente ayer. A través del sistema de subvenciones que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, los alumnos y alumnas tendrán la rebaja desde el comienzo del curso escolar, y hasta el nivel B2 éste será gratuito, ya que sólo se pagará el 5% de la matrícula.

Un ejemplo ilustrativo. En un curso presencial de 300 horas del nivel A2, la matrícula total ascendería a 417 euros, pero como el alumnado tolosarra pagará el 5%, el desembolso inicial sería sólo de 20,85 euros. La parte restante (396,15 euros en el ejemplo) será asumida por el Ayuntamiento a través de la subvención a alumnos-as de euskera.

Para cumplimentar este trámite, cada alumno deberá presentar una solicitud a final de curso y acreditar el cumplimiento de los requisitos: tener una asistencia del 85% en el euskaltegi y un aprovechamiento adecuado. Hay que subrayar que no se exige superar los exámenes. En el caso de que el alumnado no cumpliese la asistencia mínima y no acudiera a clase, sí tendrá que abonar la matrícula completa, 17 euros en el ejemplo anterior.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó en abril los precios públicos para este curso. Las tarifas del euskaltegi son las siguientes: 1,39 euros por hora en clases presenciales; 2,50 euros/hora en autoaprendizaje; y 1,95 euros/hora en la modalidad mixta. En los cursos de nivel C2, los precios son superiores, teniendo en cuenta las particularidades: en clases presenciales, 2,09 euros/hora; en autoaprendizaje, 3,75 euros/hora. El precio total de la matrícula dependerá, por tanto, del número de horas que tenga el curso

Lo que arrancó ayer fue la preinscripción para el curso 2025-2026, que deberá ser confirmada en septiembre realizando la matrícula. La novedad de la prematriculación para este año es que en el caso de que las solicitudes superen el número de plazas ofertadas, a la hora de seleccionar el alumnado, se tendrá en cuenta si se ha realizado la prematrícula o no.

El Ayuntamiento tiene previsto aprobar este mes el nuevo reglamento interno del euskaltegi municipal Aitzol, que introducirá, entre otras cuestiones, este cambio. Por lo tanto, en caso de tener intención de empezar en el euskaltegi, es conveniente inscribirse en la prematrícula.

El euskaltegi vuelve a ofrecer una amplia oferta de cursos el próximo curso, con clases de todos los niveles, desde el inicial al más avanzado (de A0 a C2); habrá clases tanto por la mañana como por la tarde; y, en cuanto al modelo de estudio, hay tres sistemas: clases presenciales, autoaprendizaje online, y el intermedio de ambos modelos. El plazo de prematrícula estará abierto hasta el 20 de junio.