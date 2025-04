Tolofolk llega a su día más completo con kalejira y dos conciertos en la Plaza Nueva

De la Plaza Verdura a la Plaza Nueva pasará esta tarde la programación de Tolofolk de esta Semana de Pascua. Pero antes, diversas calles ... de Tolosa estarán amenizadas con las melodías del grupo de violinistas de la Escuela de Música de Oiartzun, Lasko Txaranga y txistularis. Será a partir de las 12.00 horas cuando se hagan notar para poner a tono a la villa.

Ya por la tarde, a las 18.30 en la Plaza Nueva, música tradiconal vasca y de proximidad con los Landa, trío de anoetarras formado por Markos, padre, y sus dos hijos Aitor y Markos que demostrarán su habilidad con la armónica. Una afición que ha pasado el patriarca a su siguiente generación, y que desde 1988 han actuado como grupo en diferentes fiestas populares. Como curiosidad, sus canciones son interpretadas en base al acordeón –e incluso a los presentes les puede sonar sus armónicas al instrumento de teclas–, como fandango, arin-arin, porrusalda o kalejira, aunque también interpretan valses y rancheras.

Para las 20.00 horas, el grupo de folk astur-andaluz Deira tomará el relevo de los músicos expertos en la armónica. Formado por Salvador Daza (violín), Juan Almaraaz (flauta irlandesa) y Gonzalo Llao (buzuki), exploran la música asturiana y escocesa desde una mirada moderna. Fue así como se hicieron con el prestigioso concurso 'The Battle of the Folk Bands', siendo el primer grupo no escocés en obtener el premio.