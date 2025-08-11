El TAK-Oria no afloja y ya piensa repetir la sorpresa en Zarautz

Kevin Iglesias Tolosa. Lunes, 11 de agosto 2025, 20:44 Comenta Compartir

No hay quien baje del podio al TAK-Oria. Tan solo dos fines de semana le quedan de competición a la Liga Euskotren, y aunque todo parece indicar que Donostia Arraun Lagunak se llevará su tercer campeonato consecutivo y el cuarto en su historia, al Tolosaldea le quedan jornadas por sorprender y seguir remando por las mejores posiciones. Así lo demostró el pasado fin de semana en aguas gallegas y este sábado y domingo lo volverá a hacer en Zarautz, en la doble jornada que ya el año pasado trajo la primera victoria, en la segunda, y que supuso cortar con el absoluto dominio marcado por el bote donostiarra.

Tanto A Pobra do Caramiñal, en la II Bandeira Barbanza Arousa, como en Boiro, en la VI Bandeira de Traiñeiras Feminina Rianxeira, las de la comarca siguieron madurando y mantuvieron los resultados a pesar de las rotaciones. Como cuenta Ramón Erostarbe, entrenador de la 'Zerkausia', fueron unas regatas para que las que no habían participado en una regata anterior debutaran en esta temporada. «Ha ido todo muy bien, ha sido un fin de semana positivo. Los resultados han sido muy buenos, ya que fueron con la mar tranquila, no había oleaje, era todo tirar de potencia. Hemos dado bastante la cara, dándolo todo como siempre y compitiendo muy bien», resalta.

Clasificación

1 Donostia Arraun Lagunak 89 ptos.

2 Orio 81 ptos.

3 TAK-Oria 76 ptos.

4 Zumaia 48 ptos.

5 Hibaika 40 ptos.

6 Astillero 38 ptos.

7 Donostiarra 30 ptos.

8 Hondarribia 30 ptos.

El crecimiento de la 'Zerkausia' está siendo patente en los resultados, que si el año pasado era más difícil verla cruzando la meta en segundo lugar, en esta liga lo está haciendo con mayor asiduidad. «Somos las únicas que nos hemos mantenido en la tanda de honor durante toda la temporada y no hemos bajado del cuarto puesto y eso creo que significa algo», asegura Erostarbe. La trainera se mantiene en tercer lugar en la clasificación con 76 puntos, a cinco de Orio y a trece de Donostia Arraun Lagunak, tras el segundo puesto en A Pobra do Caramiñal (10:45.94) y el tercero en Boiro (10:40.06).

Deseando «un poquito de ola»

Esperando poder repetir la machada del año pasado, cuando el domingo arrebataron a la 'Lugañene' el récord de quince regatas ganadas, la primera victoria del club en su historia, el entrenador también desea algo más: «que haya un poquito de ola». Una mala condición de la mar iguala la situación entre las competidoras, y puede ser la forma en la que la 'Zerkausia' pueda recortar más a Orio, quien se está estableciendo como su principal rival en esta campaña. Además, es el bote que mejor domina el oleaje cuando las condiciones son adversas. Si la suerte acompaña en el sorteo de calles, y siguiendo el espíritu habitual, luchando «a muerte» con cada remada, la trainera de la comarca puede sorprender.

Esta XVII Ikurriña de Zarautz comenzará el sábado a las 17.25 horas y el domingo a las 11.25, en mar abierto.