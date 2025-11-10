Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa

Subvenciones para las contrataciones de desempleados en la comarca

Las empresas recibirán subvenciones máximas de 8.000 u 11.000 euros para contratos que hayan hecho este año

J. GOÑI

tolosa.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:34

Comenta

La agencia de desarrollo comarcal Tolosaldea Garatzen gestiona las subvenciones para las contrataciones en la comarca de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. El objetivo es proporcionar ayuda económica hasta que las empresas de Tolosaldea agoten el fondo existente para facilitar la contratación de personas desempleadas inscritas en Lanbide como demandantes de empleo en el mercado ordinario. En los últimos años, Lanbide ha destinado más de 2,5 millones a este programa, del que se han beneficiado más de cuatrocientes personas desempleadas, la mayoría de ellas residentes en Tolosaldea. Ahora se subvencionarán 26 puestos de trabajo.

La ayuda que Lanbide ofrece a las empresas es de 8.000 euros por contrato a jornada completa. La cuantía final de la ayuda a percibir por la empresa no podrá superar el 75% de los costes salariales y de seguridad social de las personas contratadas. En los casos en que la ayuda esté destinada a artistas y personal técnico y complementario de eventos públicos, por cada contrato de trabajo de duración determinada y a jornada completa de duración igual o superior a seis meses, será de 6.000 euros.

En el caso de contratación de personas pertenecientes a los siguientes colectivos: titulares o beneficiarios de la RGI, personas menores de 35 años, parados de larga duración y personas mayores de 55 años, 11.000 euros por contrato indefinido. Las cuantías finales de la subvención, en aplicación de estos incrementos, no podrán superar el 100% de los costes salariales anuales de las personas contratadas por la empresa contratante, incluida la cotización a la Seguridad Social por todos los conceptos.

Las empresas tienen que tener su sede y ámbito de trabajo en la comarca. No se admitirán contratos de formación o de prácticas. Las contrataciones deberán implicar creación neta de empleo sobre la plantilla media total existente en la empresa en los 6 meses anteriores a la incorporación de la persona a contrata.

Sólo se subvencionarán los contratos firmados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Para más información y-o realizar la inscripción, hay que escrbir a lan3@tolosaldea.eus o llamar al 943 65 45 01, ext 2.

