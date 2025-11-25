Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Tolosa

Sombras, teatro gestual y marionetas de hilo, amplia propuesta hoy en el Titirijai

J. GOÑI

tolosa.

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:51

Comenta

Jornada densa y variada hoy en el Festival de Marionetas Titirijai. Se anuncian propuestas estimulantes con diferentes estilos, para niños y no tan niños.

El programa arranca con 'Pintto Pintto', de Anita Maravillas (10.00, Leidor). Una obra para los más pequeños de la casa. Cuenta la historia de un travieso cachorro que se ha perdido. Adora jugar, pero parece que alguien le teme y no quiere jugar con él. Un canto a lo simple y maravilla que es la amistad.

El grupo francés 'Tangram Kollektive' trae al Topic su espectáculo 'La forma de las sombras' (10.30 y 12.30). Dos titiriteras nos conducirán de forma humorística y sorprendente a un mágico universo. Las sombras de los objetos cotidianos se vuelven repentinamente independientes para su propio baile de libertad y se convierten en lo que siempre han imaginado ser.

'Minus Mal' propone un viaje poético musical sobre el «puzzle de cada persona que se enfrenta a sí misma»

La jornada concluirá con el espectáculo 'Nil', del grupo andaluz Minus Mal (Topic, 20.00 horas). Algo tan imposible como abrir una caja puede convertirse en un puzzle imposible. Nil es la metáfora de cada persona enfrentándose a sí misma. Cada cual, con su puzzle, su propio enigma. Nil y un titiritero se debaten entre la obsesión y la esperanza, en una relación donde la frontera entre quién guía y quién es guiado se difumina. Un viaje poético musical que mezcla precisión, humor y sensibilidad.

