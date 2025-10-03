Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa

Sanciones más duras y regulación del uso del móvil en la normativa

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:19

Otro de los puntos tratados en el Pleno municipal fue la aprobación, por unanimidad, de la nueva normativa que regula las instalaciones deportivas, para normar el uso y convivencia en estos espacios. El vigente data de 2017 y con su renovación se aplicará incluyendo las preocupaciones que la asociación Altxa Burua había trasladado al Ayuntamiento. Con la actualización, además de redefinir términos para dejar claro que las instalaciones deportivas, y la equipación contenida, sirven para la práctica deportiva, se ha reforzado la protección a la intimidad de los usuarios regulando el uso de cámaras de fotos y/o vídeo y teléfonos móviles, siguiendo las directrices de la Agencia Vasca de Protección de Datos. En cuanto a las infracciones y sanciones, se han endurecido. Si un grupo de personas causan algún daño en la instalación deportiva, si no se puede determinar la autoría será responsable quien haya solicitado la reserva. Además, las sanciones tendrán gradación, es decir, serán continuistas, con expulsiones que irán entre 30 días y 5 años. Para determinar la infracción, se tendrán en cuenta cuatro criterios: intencionalidad, reincidencia, naturaleza de los daños y culpabilidad.

