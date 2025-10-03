Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Danel Barriola estrenando el marcador frente al Beasain B. JOSE MARI LÓPEZ

La racha debe continuar también como visitante

El primer equipo se desplaza mañana (12.00) a Zumaia con dos sólidas victorias en casa, pero deben cumplir a domicilio

Kevin Iglesias

Tolosa.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:14

Seis puntos en los partidos disputados en casa y cada vez las piezas parecen encajar mejor. No obstante, el recuerdo de la derrota en Eibar frente al CD Urki (2-0) en la primera jornada pesa. El primer equipo masculino del Tolosa CF se desplazará mañana al campo de Aita Mari (12.00 horas) para enfrentarse al Zumaiako, que deberá confirmar si la buena racha en Berazubi puede trasladarse también a domicilio.

Ganar lejos del fortín siempre es complicado, más cuando se da la casualidad de que los costeros sí pudieron asaltar Unbe inferior, con un 1-3 a los urkistas. Sin embargo, los urdiñas entrenados por Josu Ibarbia son capaces de ello, con la presión al contrario que les caracteriza y el acierto de cara a gol de las últimas dos jornadas, saldadas con sendos 3-1. La liga en División de Honor Regional es muy igualada y se decide por detalles, y será lo que la plantilla deba cuidar sobre el césped.

El femenino recibe al Oiartzun

Respecto al resto de equipos, el sénior femenino en Tercera Federación querrá retener los tres puntos esta tarde a las 17.30 horas en casa, en Usabal, contra el Oiartzun. Las de Aritz Elorza querrán recobrarse de la derrota por 5-1 frente al Athletic C, que les ha dejado a la cola en la clasificación. Las visitantes son experimentadas, pero las urdiñas pueden ganar si cumplen los noventa minutos.

