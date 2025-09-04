Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gloria Tellechea, frente a la entrada del barrio Berazubi, lanzará el txupinazo de las fiestas del 60 aniversario.

Tolosa

«He querido mucho a Berazubi, es un gran barrio y fuimos su primer comercio»

Gloria Tellechea de la Droguería GloriaEn las fiestas del 60 aniversario de Berazubi, el barrio le homenajea y lanzará el txupinazo este sábado a las 11.45

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:16

Tiene 91 años y una cabeza privilegiada, que le permite desgranar todas sus «inolvidables vivencias» ligadas a Berazubi. El barrio celebra este año el 60 ... aniversario de su fundación, y ha querido acordarse de ella para que lance el txupinazo de las fiestas conmemorativas del fin de semana. Gloria Tellechea fue la primera comerciante de Berazubi. Desde su droguería, vio crecer y transformarse a un barrio del que guarda un recuerdo inolvidable.

