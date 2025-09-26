Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Las excavadoras ya han empezado a trabajar en el entorno de la villa Sagrado Corazón. GOÑI

Tolosa

El proyecto 'Sagrado Corazón' en el paseo San Francisco avanza

Vecinos afectados advierten de que paralizarán la obra si hay una sentencia a su favor y el Ayuntamiento defiende la legalidad del proyecto

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:13

El Ayuntamiento ha concedido la licencia para el nuevo edificio de siete plantas de altura que se alzará en la zona Sagrado Corazón del ... paseo San Francisco (San Frantzisko enea Scoop). La construcción de este inmueble abre una nueva fase en este proyecto que divide a gobierno y oposición, y que también suscita el rechazo de algunos vecinos de la zona.

