El proyecto 'Sagrado Corazón' en el paseo San Francisco avanza

El Ayuntamiento ha concedido la licencia para el nuevo edificio de siete plantas de altura que se alzará en la zona Sagrado Corazón del ... paseo San Francisco (San Frantzisko enea Scoop). La construcción de este inmueble abre una nueva fase en este proyecto que divide a gobierno y oposición, y que también suscita el rechazo de algunos vecinos de la zona.

Las excavadoras ya han empezado a acondicionar el solar donde se levantará el edificio. Con este proyecto, el entorno de Sagrado Corazón, así como su espacio verde trasero hacia la plaza de toros, se verá transformado con una nueva urbanización en el que destaca la generación de un nuevo vial rodado que conectará el Paseo Pedro de Tolosa con la calle Oria a través de la prolongación del paseo San Francisco. La actual villa del Sagrado Corazón se mantiene donde está y el propósito del Ayuntamiento es que acabe albergando apartamentos dotacionales.

31-3-2009 El Plan General sitúa la parcela donde se ubica la villa como de ámbito residencial.

Diciembre 2021 La empresa promotora presenta un Estudio de Detalle con el derribo de la villa y la construcción de dos edificios.

Junio 2022 Aprobación inicial del proyecto con el derribo de la villa.

Diciembre 2022 La promotora comunica el inicio del proceso de urbanización con el derribo.

Enero 2023 El acuerdo queda en suspenso al solicitar Ancora la declaración de la villa como bien cultural.

Mayo 2023 Cambio en el gobierno municipal.

Febrero 2024 Se incluye la villa en el listado de Bienes Inmuebles Municipales.

Mayo 2024 La promotora aprueba una modificación del Estudio de Detalle. La villa se mantiene y pasa a tener uso residencial-dotacional y se acuerda construir un único edificio de 7 alturas en lugar de los dos inicialmente planteados.

Junio 2024 Comunidades de vecinos de la zona contratan a un abogado-urbanista y llevan a juicio el proyecto.

Octubre 2024 El Ayuntamiento se reúne con los vecinos. Desestima las alegaciones.

Mayo 2025 Los vecinos del 39-A advierten del riesgo que corre el Ayuntamiento, al entender que una sentencia judicial a su favor podría derivar en el derribo de la obra.

Septiembre 2025 Se concede licencia de obras y comienzan los trabajos de construcción del edificio.

El proyecto edificatorio consta de 23 viviendas de 2 y 3 dormitorios en un inmueble de siete plantas de altura. En la planta baja habrá disponible un local comercial de 142 metros cuadrados construidos. Se incluye la construcción de 54 garajes.

El anterior proyecto aprobado en la pasada legislatura contemplaba la creación de dos bloques de viviendas tras el derribo de la villa Sagrado Corazón. Uno daba al mismo paseo San Francisco, y el segundo a la trasera, al hotel Oria, abriéndose entre ambos una nueva calle. El proyecto incluía el mismo número de viviendas, veintitrés en total.

Con el nuevo planteamiento aprobado por el actual equipo de gobierno, se proyecta el mismo número de viviendas, manteniendo intacto el chalet, pero éstas van concentradas en un solo edificio de siete plantas que impulsará la promotora «Arrasate». Vecinos de tres portales de la zona han acudido a los tribunales para impugnar este proyecto urbanístico, al considerar que «contiene muchas irregularidades». Los residentes en el portal 39-A de San Francisco opinan que el Ayuntamiento «asume un riesgo que conoce» y aseguran que si el Tribunal ordena el derribo de lo construido de forma ilegal», aprobarán la demolición del edificio.

El gobierno muncipal defiende la bondad del proyecto, «avalado por los técnicos», al considerar que se mantiene el número de viviendas previsto en el planteamiento inicial, al tiempo que se logra proteger un edificio de valor arquitectónico e histórico como la villa Sagrado Corazón.

El edificio data de 1905 y es el último de los chalets que originariamente distinguían el paseo San Francisco. Quizás sea el menos significativo de todos los que ya se han derribado. Su construcción fue promovida por Guillermo de la Lama. juez municipal, como residencia privada, y diseñada por el maestro de obras Julián Eizaguirre.