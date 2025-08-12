Se prevén ocho puntos de carga ante el auge de vehículos eléctricos

Kevin Iglesias Tolosa. Martes, 12 de agosto 2025, 20:10 Comenta Compartir

El parque de vehículos se está transformando en los últimos años. A la llegada de automóviles cada vez más grandes y orientados al tipo SUV, se unen los originarios de marcas asiáticas y los coches híbridos y eléctricos. Ante esta evidencia, la del auge de vehículos menos contaminantes en sus emisiones, el Ayuntamiento está trabajando para responder a las necesidades aumentando los puntos de carga existentes en la localidad. Actualmente, tres se encuentran en las estaciones de servicio, dos de ellas contiguas a la carretera N-I, y en la gasolinera de Arriaran. Cerca, en Ibarra, existe otra que fue promovida por el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación, en el aparcamiento de la calle Otarreaga.

Se prevé la colocación de ocho puntos de carga en la localidad, en diferentes barrios, que tendrán dos cargadores disponibles para los usuarios. Las licitaciones para las obras de instalación y adecuación del aparcamiento, según fuentes municipales, se espera que se puedan tramitar a corto plazo. De momento el proyecto está desarrollado y el Consistorio tiene reservada una partida de 350.000 euros para ofrecer este servicio. Una vez la licitación de obra esté en marcha, se darán a conocer los puntos exactos en los que se habilitará la carga de los vehículos eléctricos.

El equipo de gobierno encabezado por el alcalde Andu Martínez de Rituerto consideraba como un proyecto primordial, durante las elecciones municipales de 2023, la instalación de estos puntos de carga de vehículos eléctricos. Sin embargo, la espera para que estos servicios se hagan realidad se ha dilatado en el tiempo. Tal y como indican fuentes municipales, el Ayuntamiento licitó en julio de aquel año, un mes después de comenzar en el cargo, el proyecto de obra necesario para estos aparcamientos públicos. No ha sido hasta diciembre del año pasado cuando desde el departamento se le pidió a la empresa, y tras la decisión de la modificación de crédito, del pleno de mayo de este año, para destinar 350.000 euros a este proyecto, se ha podido avanzar en su materialización.

Cabe recordar que en aquella sesión plenaria se realizó un reajuste presupuestario de 3,7 millones de euros, que fue aprobado con los votos favorables de EH Bildu, la abstención del PSE-EE y los votos en contra de EAJ-PNV. Junto a esta medida, dentro del apartado de inversiones, de 2,9 millones de euros, se incluyeron la reparación de la caldera del polideportivo Usabal (1,6 millones de euros); la ejecución del bidegorri de la calle Iurramendi (285.000 euros); la modificación de los focos del estadio Berazubi (180.000); la reparación del pavimento del barrio Zuloaga (100.000); la instalación del sistema de acceso de vehículos a la Parte Vieja (90.000); la redacción del proyecto de ejecución de la casa Arkaute (52.000); la mejora del alumbrado en diferentes puntos de la villa (73.700); y la primera fase de la reforma del palacio Iturriza (49.500).

En cuanto al apartado de gastos de bienes corrientes y servicios, de 720.400 euros, se dividió de la siguiente manera: 60.000 euros para el colegio Samaniego; 40.000 para el palacio Aranburu; 20.000 para la Escuela de Música; 15.000 para la biblioteca; 8.000 para la escuela infantil; 6.000 para la escuela de adultos y 5.000 para la plaza de toros. Y otros: servicio de ayuda a domicilio (127.000), eventos culturales (41.000) y limpieza de caminos y senderos de los montes (17.000).

Con todo, falta que se liciten los trabajos y se lleven a cabo, por lo que todavía habrá que esperar unos meses para que los usuarios puedan cargar sus coches y motos en los aparcamientos públicos. Puede ser una necesidad que facilite a los conductores la transición hacia vehículos menos contaminantes, sobre todo para aquellos que no cuenten con un garaje privado.