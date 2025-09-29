La peatonalización de Zumardi Txiki se hará en 2026 tras el diagnóstico de los aparcamientos El Ayuntamiento dará a conocer dentro de tres semanas los resultados del Diagnóstico General de Aparcamientos, donde se incluirá la peatonalización del espacio

El Gobierno municipal ha concretado que la peatonalización de Zumardi Txiki se hará realidad en 2026. El alcalde lo acaba de confirmar en el último Pleno, como respuesta a una pregunta del portavoz socialista Joxemari Villanueva, que solicitó concreción sobre esta actuación anunciada ya desde hace tiempo. «Haremos una intervención sencilla, como prometimos, queremos recuperar el espacio para la ciudadanía y estaremos en disposición de sacar los coches el próximo año», señaló.

La peatonalización de Zumardi Txiki está ligada al Diagnóstico General de Aparcamientos, un estudio exhaustivo cuyas conclusiones se darán a conocer dentro de unas tres semanas. El informe determinará el número de plazas de aparcamiento y vehículos de cada zona, e identificará las zonas y momentos más problemáticos. A partir de los resultados que se deriven de este informe, la intención del Ayuntamiento es revisar la OTA e introducir cambios en ella, identificar los aparcamientos subterráneos vacíos y analizar las posibilidades de alquilarlos. Este estudio también permitirá ofrecer una alternativa a los aproximadamente cien vehículos que se perderán con la peatonalización del Prado Pequeño.

Número de vehículos que están censados en Tolosa Según se desveló en el último Pleno, el número real de plazas de aparcamientos en el casco urbano es de 11.000. El diagnóstico que se presentará en tres semanas incluirá posibles alternativas a las peatonalizaciones.

El Plan incluye alternativas de nuevos estacionamientos. Analiza 18 emplazamientos para la creación de nuevos espacios de aparcamiento y, además de la propiedad de cada uno de estos terrenos, incluirá un estudio económico, jurídico y urbanístico.

El alcalde, Andu Martínez de Rituerto, comentó que la clave no es sólo crear aparcamientos, sino en «dar soluciones» de futuro. Dijo que Tolosa había sido uno de los municipios guipuzcoanos que más había crecido en los últimos diez años. «Hemos aumentado nuestra población en un 5%, tenemos contabilizados más de 9.000 vehículos y, aunque resulte paradójico, existen 11.000 plazas de estacionamiento en el casco urbano», añade.

El objetivo de la peatonalización de este emplazamiento es ganar un espacio para un uso público. «Lo vamos a acondicionar de formar sencilla, sin prisas, para ver que da de sí el espacio en el futuro».

Joxemari Villanueva también interpeló al Gobierno municipal sobre otros dos espacios de aparcamiento: la subida a Izaskun, con las novedades introducidas, y la plaza de la Estación. En la primera, consideró que existen zonas desaprovechadas e incontroladas que se siguen utilizando como aparcamiento y, con relación a Geltoki, aseguró que debería ser una de las máximas preocupaciones del Ayuntamiento, debido al mal estado de la plaza.

El alcalde recordó los objetivos de convetir la carretera de Santa Clara a Asunción Klinika en un vial de dirección único. «Es una intervención táctica sobre la que puede darse marcha atrás si consideramos que no funciona, pero de momento estamos satisfechos con el resultado». También admitió que falta por «acondicionar» la zona y rematar la regulación de los aparcamientos.

«El objetivo ha sido garantizar la seguridad del peatón, algo que no era posible manteniendo la doble dirección en la subida a Izaskun», precisó Martinez de Rituerto. También expresó su convicción de actuar en Geltoki plaza.

La medida responde a una demanda histórica de la ciudadanía, ya que se trata de una carretera estrecha sin aceras. También está recogida en el Plan de Movilidad aprobado en 2019.

Según el análisis del personal técnico municipal, «la ejecución de una acera convencional reduciría en exceso la anchura de la calzada. Por ello se ha optado por la solución táctica, reorganizando el espacio, convirtiéndolo en una única dirección». El resto del espacio se ha habilitado para crear unos cuarenta aparcamientos.