El Otoño Cultural arranca con fuerza

El otoño siempre es sinómino de calidad cultural en Tolosa y este primer fin de semana del mes de octubre arranca con fuerza. Conciertos ... variados y actividades teatrales conforman un programa lleno de actividades. Un preludio a todo lo que se avecina, con las ferias especiales, el Certamen Coral o el Titirijai, por citar algunos ejemplos.

La cita que más interés ha suscitado, sin duda, es la del concierto de Gorka Urbizu (sábado, 20.00), con entradas agotadas desde hace semanas. El ex de Berri Txarrak presentará su celebrado trabajo en solitario 'Hasiera Bat' (Un comienzo). Un disco en el que el músico navarro apuesta por la belleza y la crudeza, y nos propone un viaje al propio corazón de la canción. Canciones mínimas, bellas, crudas y puras que reivindican «otra forma de realizar música» que le valieron para recibir el Premio MIN al mejor disco en euskera.

Viernes

Goyo Jiménez 'Misery Class', Leidor, 20.30.

Gorroto Bala-Laino Beltzak Bonberenea, 22.00.

Sábado

Ixabel Agirresarobe 'Argi ibili', cuentacuentos. Intujai Espazioa, calle Gudari, 17.00.

Hodeiertz Concierto del 'Cántico de las criaturas', iglesia San Francisco, 19.00.

Gorka Urbizu Concierto 'Hasiera Bat'. Leidor, 20.00 (entradas agotadas).

Alguillo-Alkimistak Bonberenea, 22.00.

Domingo

Iñaki 'Txete' Mezquita Plaza del Hiru, 18.30.

Tras provocar la carcajada con espectáculos como 'Más difícil todavía', 'Confusio' y la trilogía 'Aiguantulivinamérica', Goyo Jiménez eligió Donostia para estrenar con éxito su último monólogo, 'Misery Class', en el Teatro Victoria Eugenia. El cómico trae ahora la función al Leidor de Tolosa (viernes, 20.30) y las risas están garantizadas. ¿De dónde viene el título? «Se supone que tenemos un montón de servicios, pero no funcionan. Se supone que tenemos seguridad, pero te dicen que pongas una alarma. Que hay sanidad pública, pero que te hagas un seguro. Y que hay una pensión para ti, pero ve ahorrando. Es una sensación de vivir todos en una 'clase miserable'», argumentaba Jiménez.

Tolosa acogerá este sábado (San Francisco, 19.00), un evento cultural y espiritual: el V Concierto del Cántico de las Criaturas. Esta celebración musical se enmarca en la conmemoración del Octavo Centenario de la creación de este icónico himno de San Francisco de Asís. El programa del concierto en Tolosa contará con un elenco artístico que incluye a Pedro María Ardaiz, reconocido organista navarro; José Miguel Martínez Esparza, clarinetista miembro de la Orquesta Sinfónica de Euskadi; Lourdes Moratinos, soprano lírica de Navarra; el coro Hodeiertz, bajo la dirección Victor Galván, y el poeta narrador Alfonso Olaz.

La actriz usurbildarra Ixabel Agirresarobe ofrecerá este sábado una sesión de cuentacuentos en el espacio Intujai de la calle Gudari. La actuación está dirigida principalmente a niños y niñas de entre 5 y 8 años. Agirresarobe es una cuentacuentos de gran formato, lleva desde 1991 en este campo. Además de en solitario, ha ofrecido espectáculos de teatro de calle con los grupos Hankagorri y Gorringo. También ha participado en programas de humor de televisión, como en 'Brinkola' y 'Wazemank'.

En cuanto a Bonberenea, este viernes hay doble sesón de Punk oi! con las bandas Gorroto Bala y Laino Beltzak. Alfonso Guilló es el líder del proyecto Alguillo & Alkimistak, que llega mañana. Su estilo tiene claras influencias del rhythm and blues y de los ritmos latinos. Su obra 'Burua makurtu gabe' se publicó en otoño de 2024 y ha sido presentada públicamente en 2025. Ha sido incluida entre los mejores discos de 2024 por varios periodistas musicales.

Iñaki 'Txete' Mezquita ofrecerá un concierto este domingo en la plaza del Hiru. Con 7 años empezó a tocar la guitarra por su cuenta. A los 16, alrededor de 1975, con unos amigos, entre ellos el batería Mitxel Longaron, fundó el grupo Dreamer. Luego fue componente de otros conjuntos como Grupo 75, Jaiak, Gaizka, Klabelin Komik... Desde aquellos tiempos hasta hoy ha seguido en la intimidad tocando la guitarra y creando nuevas canciones. Precisamente en este concierto acústico de mañana podremos escuchar un recorrido entre canciones sacadas con 18 años, y también otras compuestas hace pocos meses. Utilizará tres guitarras y cuatro afinaciones. Canciones de diferentes ritmos musicales, country, blues, melódico... Una buena oportunidad para escuchar a un gran guitarrista.