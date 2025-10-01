No habrá multa a Cuadra Bus al extinguirse el expediente sancionador

El servicio del autobús urbano sigue dando de qué hablar. Sin haber zanjado la polémica supresión de la parada en la residencia Iurreamendi, el ... Pleno aprobó por mayoría simple, con los votos favorables de EH Bildu y la abstención del bloque de la oposición, formado por EAJ-PNV y PSE-EE, declarar la caducidad del expediente de aplicación de sanciones a la empresa Cuadra Bus, que gestiona el servicio del Hiribusa.

En aquel documento el Consistorio aplicaba una sanción de 30.058,43 euros a la empresa gestora por «poner a disposición de otros municipios un vehículo propiedad del Ayuntamiento de Tolosa y otro adscrito en exclusiva al servicio de Tolosa». Este incumplimiento de las condiciones de contrato se unía a la interrupción del servicio sin previo aviso, las movilizaciones de la plantilla de la compañía de autobuses por motivos laborales, y a las quejas de usuarios, que llevó a un seguimiento desde el órgano municipal. Con la aprobación de este punto en el pleno, la empresa no tendrá que pagar la multa correspondiente.

Tal y como explicó la concejala Kristina Pelaez, en el pleno ordinario del mes de enero se aprobó dar inicio al expediente sancionador a la empresa Cuadra Bus. La ley indica que el plazo máximo para resolver un documento de estas características es de seis meses, por lo que al no llegar a una resolución antes del tiempo marcado, y junto a la petición de la empresa en instancias municipales de la caducidad del mismo, se llevó a votación el pasado jueves dar por finalizado este procedimiento.

Un asunto que sorprendió a EAJ-PNV, encabezada en este caso por Ainhoa Domínguez, que tomó la palabra para trasladar la negativa del grupo a terminar esta causa de esta manera, acusando al equipo de gobierno de una «mala gestión» al no marcar la prioridad a los trabajadores municipales para que se evitara que se consumiera el plazo y se extinguiera el documento. Desde el partido en la oposición se recordó que la decisión de iniciar el expediente de aplicación de sanciones se tomó por unanimidad, y aceptaron la judicialización de la situación «como algo excepcional», pues se afirmaba que «no existía otra solución».

Entienden la falta de personal del que ha padecido el Consistorio durante algunos meses y que el disponible haya tenido que asumir una carga de trabajo mayor, pero les parece «surrealista» y no ven «serio» que, tras iniciar, tramitar y publicar la decisión, se «deje caer». Más cuando, añadía Domínguez, «todavía existen quejas sobre el servicio que se está dando».

La respuesta del Gobierno municipal vino del concejal Ander Figuerido. El también teniente de alcalde aseguró que hasta abril de este año el área de Medio Ambiente, encargada del seguimiento del caso, no tuvo técnico, por lo que se priorizó, ya que el contrato de gestión finaliza en mayo de 2026, comenzar a preparar el nuevo pliego y contrataciones de esta licitación «importante y que requiere de mucho trabajo». «No era esa nuestra voluntad. Se vieron que algunas cosas no se hicieron bien, pero el servicio ha ido a mejor y no se han repetido las quejas que se incluían en el informe», indicó Figuerido, que proseguía mencionando que la comunicación con Autobuses Cuadra también ha mejorado «bastante» en este periodo.

Domínguez replicó afirmando que, a pesar de no contar con «datos minuciosos», las quejas sobre el servicio del Hiribusa no han descendido, poniendo como ejemplo cómo algunas personas mayores encuentran dificultades para subir al autobús, mientras que otras directamente han tenido que «quedarse en la parada». Ante esta intervención, el concejal de Movilidad, Aitor Agirresarobe, zanjó la cuestión pidiendo que «no se mezclaran casos» cuando las reclamaciones hechas han sido «por otras razones».

Con el fin al expediente sancionador sin resolución, la empresa seguirá operando al menos hasta el cumplimiento del contrato, en mayo, habiendo incluido mejoras en el servicio y cambiando el recorrido, aunque sin pena por incumplir el acuerdo con el Ayuntamiento.