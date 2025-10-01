Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Autobús urbano Hiribusa, a su paso por Larramendi; el eléctrico se encuentra fuera de servicio. K. I.

Tolosa

No habrá multa a Cuadra Bus al extinguirse el expediente sancionador

Se aprobó por mayoría en el último pleno declarar la caducidad del texto que sancionaba con 30.000 euros a la empresa gestora del Hiribusa

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:54

El servicio del autobús urbano sigue dando de qué hablar. Sin haber zanjado la polémica supresión de la parada en la residencia Iurreamendi, el ... Pleno aprobó por mayoría simple, con los votos favorables de EH Bildu y la abstención del bloque de la oposición, formado por EAJ-PNV y PSE-EE, declarar la caducidad del expediente de aplicación de sanciones a la empresa Cuadra Bus, que gestiona el servicio del Hiribusa.

