La asociación de empresarias, profesionales y directivas de Gipuzkoa (Aspegi) ha estado esta semana en Tolosa. El objetivo de la cita era exponer las experiencias ... de mujeres innovadoras y emprendedoras de la comarca, en una reunión encuadrada dentro del programa Konektatuz, cuyo propósito es ampliar el área de influencia de la entidad en Gipuzkoa, descentralizando su actividad. El acto fue inaugurado por la presidenta de Aspegi, Nerea Ibáñez García, junto al alcalde de Tolosa, Andu Martínez de Rituerto, y contó también con la presencia del diputado de Promoción Económica, Unai Andueza, y de la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, así como de la alcaldesa de Alegia, Regina Sorarrain y de la responsable de Comunicación de Laboral Kutxa, Karmele Segura.

El acto central de la jornada fue la mesa redonda, moderada por la coach y fundadora de Arbola, Silvia Serna Postigo, que dio voz a cuatro mujeres referentes de Tolosaldea: Arantxa Oquiñena Argaña, gerente de Casa Eceiza; Blanca Gorrotxategi Perales, propietaria de Organic 49; Mariangélica Martinez Chávez, directora general de Sutargi, e Ima Martiartu Maquet, fundadora de El Atelier.

Las ponentes compartieron vivencias, aprendizajes y desafíos relacionados con sus trayectorias profesionales, destacando el valor de la comunidad, y el compromiso social.

Blanca Gorrotxategi contaba que a veces las mujeres son las que más se exigen a sí mismas. Ella apuesta por «construir igualdad» más que por fomentar la igualdad en sí misma. «Tiene que valer más el talento que el género y los contactos», dijo. Arantxa Oquiñena animaba a las mujeres emprendedoras a impulsar sus proyectos. «Si tienen ganas, que luchen, y que no desesperen si las cosas no salen a la primera ni a la segunda. No hay que dejar de intentarlo». Ima Martiatu, por su parte, cree que, a la hora de afrontar cualquier negocio, es importante «ser fiel a tu visión de las cosas, pero tener flexibilidad y seguridad en lo que eres capaz de hacer». Mariangélica Martínez apostaba por la valentía: «Hay que asumir el reto sin temor y tirarse a la piscina, porque siempre va a haber altibajos».

Los ejemplos de estas cuatro mujeres muestran cómo han tenido que hacer frente a retos difíciles, cambios en las legislaciones, o vaivenes económicos, pero sus empresas han salido adelante porque han tenido siempre clara la necesidad de impulsar conceptos como la pasión y la capacidad de trabajo.

Mariangélica valoró «el esfuerzo y la capacidad de aprendizaje» que han guiado siempre su camino. Arantxa supo adaptarse a un proceso que se inició con el entusiasmo de los inicios, siguió con la resiliencia para superar momentos de incertidumbre, hasta llegar a la época actual, donde trata de ejercer un nuevo modelo de liderazgo, una nueva cultura de empresa, «sabiendo escuchar» y estando siempre cerca de su equipo «desde la ejemplaridad». Ima considera clave «escuchar siempre a los clientes para poder crecer con ellos», y Blanca tiene claros los conceptos que guían su trabajo al frente de la empresa: «pasión, perseverancia, autenticidad y adaptación».

En conceptos de igualdad, admiten que la conciliación no es fácil, pero también señalan que, aunque hay mucho camino por recorrer, se ha avanzado bastante. Mariangélica sí dijo que muchas veces tiene reuniones de trabajo donde los ámbitos están masculinizados, y opina que las mujeres pueden ofrecer «una mirada distinta, una forma diferente de hacer y pensar». Blanca Gorrotxategi opinó que las mujeres «no podemos ser perfectas aunque lo pretendamos, porque no existe la perfección, y lo importante es que prevalezcan la visión, la empatía y la capacidad de trabajo antes que el género».

Arantxa Oquiñena contó que pudo conciliar su trabajo al frente de la empresa gracias a que su marido cogió la baja de paternidad, y abogó por un trabajo en común a favor de la igualdad, que empieza en la casa y en los colegios. Ima Martiatu expresó la idea de que «la igualdad no es real, que hay que trabajarla desde la base», y que son muy importantes «los referentes en este ámbito, que nos pueden enseñar mucho».

Nerea Ibáñez, presidenta de Aspegi, valoró la presencia de la entidad en Tolosa, un municipio, dijo, «cuyo espíritu emprendedor sigue vivo en cada rincón, en cada persona que apuesta por avanzar, por innovar y por fortalecer el tejido empresarial de la comarca». También aseguró que las mujeres de Tolosaldea son ejemplo de valentía y visión de futuro, «como lo han sido tantas generaciones antes en estas calles, en estos mismos negocios familiares que han pasado de una generación a otra. Que el talento fluya y que las ideas encuentren eco en la comunidad», concluyó.