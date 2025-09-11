Kultura Plazara, cita en Zumardi Handi

Zumardi Handi se viste de gala este fin de semana para albergar tres días llenos de danza, música y cultura. El festival Kultura Plazara, ... que ha ofrecido una rica programación a lo largo del verano, se despide en un espacio tan desaprovechado como inmejorable para albergar conciertos musicales y otras actividades. Cuatro conciertos, una actuación de danza y una feria de creadores de la comarca configuran un programa lleno de alicientes.

Tras la reforma que se hizo hace ya varios años, el Prado Grande se ha convertido en un espacio muy utilizado para pasear y descansar, pero lo cierto es que también ofrece posibilidades para albergar conciertos y otros espectáculos culturales. Ejemplos como el concierto de Musikaldi, el mercado de bicicletas de ocasión o las actividades de Kultura Plazara de la pasada edición, han evidenciado estas posibilidades de Zumardi Handi como gran espacio a explotar.

Viernes

19 30. Nore Dantza.

20 00. Rüdiger.

22 00. Izaki Gardenak.

Sábado

20 00. Bea Asurmendi.

22 00. Sukena.

Domingo

11 00 en adelante. Feria de creadores de Tolosaldea.

Este viernes arranca el programa con un espectáculo de danza contemporánea a cargo de la compañía Nore (19.30). Es un grupo de danza, performance y audiovisuales de San Sebastián, formada por Ana Barrantes (producción y distribución) e Ion Estala (creador y director), siendo la compañía el punto neurálgico donde confluyen diferentes artistas. A su vez, son los creadores y gestores del programa de nuevos espacios y lenguajes escénicos, como el basado en el personaje mitológico vasco de Basandere. A través de la actuación y el audiovisual, la obra explora la relación de los seres humanos con la naturaleza, en un contexto que se vincula con los proyectos de justicia climática de la ONG Mundubat.

Atención al concierto de Rüdiger (20.00). Prestigioso batería en muchos grupos, que se lanzó hace pocos años a una carrera en solitario mostrando una dulce y sugerente voz llena de matices. Acaba de publicar 'Wild Cotton Glow' con seis temas que ya interpretaba en directo. Han calificado su música como frágil, conmovedora, extraña, bella y divertida al mismo tiempo.

Izaki Gardenak (viernes, 22.00), se creó en 2012 para dar forma a las canciones de Jon Basaguren. Ese mismo año, los componentes de la banda publicaron 'Itsasargiak', un EP de cinco canciones. Desde entonces han editado tres discos y varios singles, que permiten sumergirnos en sonidos entre el rock y el pop, cuidando mucho lo que se dice y cómo se dice. Tras un parón de cuatro años, el año pasado el grupo volvió a ponerse en marcha, con la publicación de un disco llamado 'Orube' y una gira de conciertos desde principios de este.

La artista aramaioarra Bea Asurmendi presentará mañana, sábado (20.00), su primer trabajo 'Asteartea'. Canciones emotivas en euskera, castellano e inglés que fusionan el jazz contemporáneo y el folk completan su disco debut. Los temas están inspirados en su experiencia transformadora en un grupo de mujeres que marcó notablemente su vida. La intención de la artista es invitar a un viaje sonoro que aborda temas como el duelo, el autoperdón, el amor propio, el empoderamiento femenino y la concienciación sobre la salud mental.

Sukena ofrecerá este sábado el último concierto (22.00). Es un grupo de música pop-rock que surgió en Oñati. Dos hermanas arrancaron este proyecto desde su casa durante la cuarentena, y se ha ido transformando a lo largo de los años hasta completar el sexteto actual. A finales de 2023 dieron a conocer su primer trabajo. Tras la publicación del disco, el grupo tuvo un auge en las redes sociales, lo que les permitió hacerse un hueco en la música vasca.

La gira del grupo en este 2025 está llena de fuerza. Los oñatiarras están recorriendo diferentes salas, pueblos y espacios , dando todo lo que tienen, mostrando su calidad. Han llegado a la escena vasca para quedarse.

Este domingo, de 11.00 a 14.30 horas, se celebrará la feria de creadores de Tolosaldea. Se montarán más de quince puestos y se expondrán obras de arte, ropa, serigrafía, pinturas, joyas... También se incluirán talleres de creación de velas y encuadernación.

El festival Kultura Plazara despide oficialmente el verano, mostrando que el Prado Grande puede y debe seguir siendo una plaza cultural de primer orden. Septiembre ha arrancado con fuerza, con el riverline, el torneo de voley playa, el 60 aniversario de Berazubi, Kultura Plazara y pronto llega la Garagardo Festa.