¿Dónde veías las regatas en el 61?

Boga boga, marinelak. Kaixo, cuadrilla. Qué bonita mañana de sábado vivió mi pueblo. La culpa, de esa gente que hace cosas para que disfrutemos. ... No te olvides que, en otros tiempos, unos sanjuanes sin regatas eran como un coche sin ruedas. De hecho, en el viaje al que te invito, 25 de junio de 1961, te recuerdo que junto con las regatas, los toros y los fuegos artificiales, eran la base de nuestras fiestas. De hecho, ese día, después de las regatas, hubo novillada picada, que a punto estuvo de suspenderse por una fuerte tormenta. Pero esa es otra historia...

PD1. El sábado, cómo nos avasallaron los recuerdos. ¿Dónde veías tú las regatas? Yo, te dije, en el petril del Zumardi Txiki. Mi aitatxo, me respondió, me llevaba al puente de Navarra. Yo sé que el shalsero Amado, como quería ser trompetista de mayor, siempre se colocaba al lado de los jueces, porque había un chico alto y delgado que tocaba la trompeta para dar la salida. Un día, me contó, se cayó la plataforma y todos se llevaron un susto de miedo.

PD2. No hay duda. Las regatas duraban dos días, pero el pueblo, los cuatro meses anteriores, los vivía con intensidad porque había muchos piques. El día que tiraron los fardos de paja, o esa anécdota de que un día pillaron a un hombre subido a un árbol, en el Prado Pequeño, intentando descubrir el tiempo que iba a hacer un batel que estaba entrenando en horario de discoteca para no descubrir sus armas. Es que, amigo, el tema de las apuestas...

PD3. Antes de las regatas había que pasar por un Tonto Kale convertido en una especie de casa de apuestas al aire libre. Aquel 25 de junio estaba a tope. El día anterior, uno de los favoritos, Guadalupe, le había metido siete segundos a Olarrain, su gran rival. Pero, amigo, llegó el día y Olarrain le metió ¡19 segundos! a Guadalupe, haciendo un 7:02 minutos increíble. Se llevarían 5.500 pesetas y la Bandera.

PD4. El sábado me hiciste una pregunta de las que Internet no tiene respuesta. ¿En qué año fue la última regata? ¿Quién la ganó? Si la primera fue en 1930, la última fue en 1998. Pero, es curioso, no hubo vencedor y antes hubo marejadilla en el Oria. Es una historia que algún día te contaré, pero te doy una pista para que sepas por dónde fueron los tiros. El año anterior ganó Zumaia y participó Mutriku, Fortuna, Donostia, Zarautz... y como locales, Ibaiondo y Txanpa.

PD5. Para mis cocinillas, que tengo muchos lectores. La primera receta es con un producto de primavera del que te hablé: los higos. ¿Qué tal una mermelada de higos con manzana reineta? La receta es de mi amigo Joxemari. La segunda me la da mi hermano: higo a la plancha con anchoilla. «¿De quién es la receta?», le dije. ¿Te acuerdas del Tuerto? Una de sus peñas fue la Peña Katxutxo. Pues ahora resulta que ha renacido, con gente, sobre todo, a la que le va la marcha. Debí imaginarlo. Si en uno de los sitios donde se juegan la ronda al katxutxo es el Ilargi, la receta es de Mireia o de Edu, artistas de las delicatessen.

Zurutada. Hablando del Tuerto. Es curioso cómo los recuerdos agradables se imponen a los tristes. El Tuerto fue mucho más que un almacén de vinos. Y continuamente me lo recuerdan. Te pongo deberes. ¿En qué año se cerró?