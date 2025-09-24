Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
1961, homenaje a los tolosarras que llevaron el nombre de su pueblo a La Concha. SANJOANETAKO ESTROPADAK, SABINO ALIJOSTES

Zurutadas

¿Dónde veías las regatas en el 61?

Otro sábado más de gloria. La culpa, del TAKE y del Ayuntamiento que organizó las regatas de bateles. Insisto. Otro sábado que parecía Jueves Gordo

Javier Zurutuza

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:48

Boga boga, marinelak. Kaixo, cuadrilla. Qué bonita mañana de sábado vivió mi pueblo. La culpa, de esa gente que hace cosas para que disfrutemos. ... No te olvides que, en otros tiempos, unos sanjuanes sin regatas eran como un coche sin ruedas. De hecho, en el viaje al que te invito, 25 de junio de 1961, te recuerdo que junto con las regatas, los toros y los fuegos artificiales, eran la base de nuestras fiestas. De hecho, ese día, después de las regatas, hubo novillada picada, que a punto estuvo de suspenderse por una fuerte tormenta. Pero esa es otra historia...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  5. 5 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Dónde veías las regatas en el 61?

¿Dónde veías las regatas en el 61?