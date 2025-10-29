Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

2011. Recreación de la batalla de 1830: los franceses, derrotados, abandonaron Tolosa. JAVIER ORTIZ

Zurutadas

Pastelero, dale fuego...

Un abrazo para la familia del Arrieta de Olaberria. Llegó el adiós, allí fui feliz haciendo algo tan bonito como ser músico de bodas, ¡y qué fritos nos daban!

Javier Zurutuza

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:35

Comenta

Kaixo, gozozales. Egun on, para los que os gusta cantar. Hoy lo vas a hacer sí o sí. ¿Sabes qué día es mañana? Por ... ayer, me dijo el martes Txepe. Y se pone a cantar lo de: 'San Simon eta San Juan, joan zen uda eta negua heldu da'. Razón tiene esa canción que se pierde en el tiempo. Para mí, el verano termina y llega el invierno cuando nos clavan el cambio de hora, que sólo sirve para meternos la tristeza de tardes oscuras. ¿Veré algún día el cambio de horario? Lo descarto, igual que ver el TAV salir del túnel de Montezkue. Si mi amigo Ezkiaga, a sus 60 años, lo descarta, qué te voy a contar yo.

