Tengo que llamar a Osakidetza

Kaixo, gente divertida. Tengo que llamar a Lore Bilbao, la jefa de Osakidetza. Le voy a sugerir aconsejar a todos los médicos de ... familia que a todos sus pacientes tristes, de bajón, deprimidos, les recete venir los sábados por la mañana a mi pueblo. Todo nace en la panadería Opil de la calle Laskorain. La cola en busca del pan de cada día era un clamor ensalzando qué locura de mañana habíamos vivido.

PD 1. Qué ambiente, cuánta música, cuánta sonrisa y felicidad en los rostros de la gente y de esos setentones de la foto. Joshe, mutilzaharra feliz jubilado, exclamó: ¡esto es bueno para la salud! Y dije yo: ya tengo el titular. Y es que, de verdad, el sábado, por haber, había hasta cinco bodas. Y me han dicho que si llegan a poner una alfombra roja a la salida del Ayuntamiento, hubiera parecido que el Zinemaldi estaba en Tolosa. Claro, si luego le ves a Rebordinos (¡enhorabuena!), de compras por el pueblo... vamos, que fue una mañana de cine, reina.

PD 2. Ya sabes, último sábado de mes, Tolosa Kantari. A las 12.00, en Tonto Kale. Llegué tarde. Justo para cantar la historia de aquel joven a quien sus aitas le metieron cura. Estos le mandaron a Salamanca a estudiar, pero... 'estudiante tunante baino hobe nuela ezkondu'. Salamancara, esa mítica canción nació para quedarse para siempre.

PD 3. Charlé con Evaristo, pionero de Tolosa Kantari. «Javier, me dijo, el último sábado de octubre hacemos una comida popular donde los jubilados. Vamos a homenajear a los músicos y a la directora, Arantxa». «¿Cuántos años lleváis?», le pregunté. 17. Parece que fue ayer. Amigo lector, ¿te gusta cantar después de una buena comida? Anímate. Lo mismo dará que seas del Goierri, de Villabona, de Tolosaldea... Te recibirán con los brazos abiertos.

PD 4. Abandono Tolosa Kantari y me voy al Zerkausi. Una txaranga aparece por el Arco de Castilla. ¿Quiénes son?, me preguntan. Lasko, de la ikastola. «Es que San Esteban está de aniversario». En la otra punta de la calle Correo, otra txaranga. Incansables, con la sociedad Kabi-Alai. Qué alegre sonaba 'Cartagenera bonita'. Absorto en ver los onttos, me saluda Paco Tuduri y me cuenta una anécdota buenísima, y no de toros.

PD 5. «Javier, escribiste sobre la trainera de Tolosa en La Concha». «Ningún remero se tiró al agua. Yo estaba en el Aquarium viendo la regata, cuando de repente la trainera tolosarra se paró. Cogí los prismáticos y, sorpresón, había dos remeros que remaban hacia atrás. Todo fue por un tema de apuestas. Menudo lío se montó en el desembarcadero». «Por cierto, me dice, ¿sabes cómo se llamaba la trainera?». Virgen de Izaskun. Carlos Doussinague, el alcalde de los años setenta, tenía un cuadro con esa foto en su despacho.

Zurutada. Y el sábado, pues llegué tarde a casa. Normal. Cuando entré y vi que aquella bandeja de bechamel con setas que tenía que ayudar a Feli a convertir en croquetas y éstas ya estaban hechas.... pensé, hoy, para comer, morros. Me equivoqué. Mi mujer es una crack. No sólo preparó las croquetas, riquísimas, sino que hizo una paella de conejo con setas y verduras, espectacular. «Tiene un sabor diferente», le dije. Resulta que cogió un tomate de Ibarra, y lo rayó por encima como si fuera queso. Qué delicia. Y un chistazo. «Cariño, me voy a la calle. ¿Traigo algo?». «No, cariño, con eso basta».

Rufo y sus chistes.