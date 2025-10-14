Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El cantante de Janus Lester, Jokin Pinatxo, durante el concierto que el grupo ofreció durante la Semana Grande donostiarra. EURA ERRO

Tolosa

Janus Lester, grupo elegido para el concierto de Zaldunita

La banda fundada por Jokin Pinatxo ha resultado ganadora del proceso participativo iniciado por el Ayuntamiento para determinar qué artista o grupo musical se subirá al escenario el Domingo de Carnaval

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Martes, 14 de octubre 2025, 13:27

Comenta

Janus Lester ha sido la banda elegida por los tolosarras para el concierto de Zaldunita, el próximo 15 de febrero de 2026. Es el resultado ... obtenido tras la votación dentro del proceso participativo abierto este mes por el Ayuntamiento, y que ha contado con 175 personas participando en el comicio. Del total, 64 apoyaron al grupo musical fundado por el beratarra Jokin Pinatxo, y que cuenta con la teclista Garazi Esnaola, el batería Mattin Arbelaitz, el trompetista Julen Suárez, el trombón Andoni Arriola y el bajista Julen Barandiaran entre sus filas.

