Janus Lester, grupo elegido para el concierto de Zaldunita

Janus Lester ha sido la banda elegida por los tolosarras para el concierto de Zaldunita, el próximo 15 de febrero de 2026. Es el resultado ... obtenido tras la votación dentro del proceso participativo abierto este mes por el Ayuntamiento, y que ha contado con 175 personas participando en el comicio. Del total, 64 apoyaron al grupo musical fundado por el beratarra Jokin Pinatxo, y que cuenta con la teclista Garazi Esnaola, el batería Mattin Arbelaitz, el trompetista Julen Suárez, el trombón Andoni Arriola y el bajista Julen Barandiaran entre sus filas.

Las personas mayores de 16 años y empadronadas en Tolosa han podido votar, hasta el pasado viernes, cuál de las siete bandas y artistas propuestos sería el elegido para tocar el Domingo de Carnaval. De esta manera, será la mezcla de folk, pop y electrónica de Janus Lester la que endulce la noche en plenos carnavales. Jokin Pinatxo sigue creciendo y estableciéndose en el panorama musical vasco con esta apuesta de su público, y propondrá un momento íntimo a la vez que enérgico para esta fecha carnavalera del 15 de febrero.

El proceso de votación se ha realizado a través de la plataforma municipal y participativa Erabaki, además de en las urnas para este fin habilitadas en la casa de cultura. Hasta ahora, era la Comisión de Fiestas la que decidía los conciertos de las fiestas insignia de Tolosa, dando por primera vez la oportunidad de decidir al menos uno.

La lista era cerrada, con el departamento de Cultura y Fiestas habiendo contactado con los grupos y artistas seleccionados para asegurar su disponibilidad. Fueron siete: Bengo, Ezpalak, Indabe, Kai Nakai, Los Zopilotes Txirriaos, Merina Gris y la banda ganadora, Janus Lester. Según apuntan desde el Ayuntamiento, la grabación de discos o la imposibilidad de poder actuar en Zaldunita ha hecho que la posibilidad de elección de otras bandas o un número mayor no haya prosperado.

En cuanto al apoyo logrado por el resto de artistas y bandas, Los Zopilotes Txirriaos son segundos con 54 votos, seguidos del cantante Bengo con 26 y los donostiarras Merina Gris con 20. Menos votos han recibido Kai Nakai (6), Indabe (4) y Ezpalak (1).

Con todo, Janus Lester pondrá a cantar a pleno pulmón a los tolosarras durante la jornada de Zaldunita, entre la intimidad de su segundo disco 'Lore' y la energía del primero 'Ez gaitzala loak harrapatu', la primera confirmación del programa de carnaval de 2026. Un concierto gratuito que seguro llena la plaza de jóvenes de la villa y de localidades cercanas.