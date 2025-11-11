El Iruki Take regresa a la senda del triunfo a costa del Carbajosa (64-74) Sacó tajada del largo viaje gracias al trabajo en defensa mejorado tras el varapalo contra el Piélagos en Usabal

Kevin Iglesias Tolosa. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Regreso doble este fin de semana para el Iruki Take tras el encuentro contra el Carbajosa. Por un lado, la vuelta a casa de un desplazamiento de horas a la localidad salmantina, y por otro el hecho de hacerlo con la maleta llena. Victoria por 64-74 en el que el equipo visitante supo defender su pintura. «Un paso adelante», como describe el entrenador Goar Artetxe, tras el varapalo sufrido frente al Piélagos en Usabal, que perdieron por 77-79 por primera vez en lo que va de temporada contra unos cántabros que no conocían la victoria.

Artetxe destaca el «mérito terrible» de sus jugadores en este partido a domicilio frente a un Carbajosa «que tiene cinco fichajes extranjeros y jugadores muy físicos por encima de los dos metros». El Iruki Take fue por delante en el marcador en todo momento, liderando los cuartos a excepción del último en el que concedieron más, pero que no supuso peligro a volver con dos puntos a Tolosa.

«Victoria sólida, sobre todo porque hicimos un muy buen trabajo defensivo y que nos devuelve a la senda el triunfo, a los puestos nobles de la clasificación», señala el técnico tolosarra, pues vuelven al tercer puesto con 11 puntos, empatados con el Baskonia, que es segundo. «El equipo sigue trabajando bien, la derrota contra el Piélagos nos vino bien para ajustar algunas cosas que no hicimos bien y en Salamanca ese trabajo defensivo que pudimos haber hecho mejor, los jugadores entendieron perfectamente cuál era el plan de partido y lo ejecutaron a la perfección. Ha sido una victoria de calidad», añade Goar Artetxe.

Este fin de semana les tocará partido en casa, en la cancha del polideportivo Usabal. Recibirán al Filipenses, a las 20.00 horas, equipo actualmente colista y sin ningún punto en su haber. Los tolosarras tendrán que recordar lo aprendido tras el encuentro contra el Piélagos para que los puntos no vuelvan a escaparse.