Iruki Take confirma su brillante arranque en la liga El equipo tolosarra ha ganado los tres partidos y confirma que su objetivo de la temporada es entrar en el playoff de ascenso

JUANMA GOÑI Tolosa. Martes, 21 de octubre 2025, 20:32 Comenta Compartir

Tres partidos, tres victoria. Iruki Take ganó con solvencia al Zamora (78-64), y su trayectoria sigue generando ilusión en la afición. Aunque queda todavía un largo recorrido, el equipo tolosarra parece confirmar las buenas sensaciones que arrastra desde la temporada pasada, y ya se erige como un aspirante a clasificarse entre los cuatro primeros que dan derecho a disputar el playoff de ascenso.

Iruki Take cimentó su victoria en una gran primera parte. Al descanso llegó dieciséis arriba (48-32), desplegando un juego sólido y eficaz. Pero su segunda parte no fue buena y, aunque no pasó apuros en ningún momento, quedó patente su irregularidad y esta circunstancia, a pesar del comienzo inmejorable de la temporada, preocupa al cuerpo técnico.

«Tenemos mucho margen de mejora, estamos siendo muy poco regulares», comenta el entrenador, Goar Artetxe. «A lo largo de un partido somos capaces de hacer las cosas muy bien durante un tiempo, pero bastante mal durante otro, y esto me preocupa, hay que corregirlo».

El 'coach' urdiña admite que el calendario está siendo benévolo en este comienzo de temporada. «Aunque no hay partido fácil, a finales de noviembre y en diciembre nos tocará enfrentarnos a los que, en teoría, son los equipos más potentes del grupo. Y si no corregimos esta irregularidad, lo podemos pagar cara ante conjuntos que no te van a perdonar».

Artetxe admite que todos habrían firmado comenzar la temporada con tres victorias. «No es casualidad que estemos ahora mismo donde estamos en la clasificación. Esta plantilla tiene talento y juega muy bien al baloncesto, sólo nos falta ser más regulares y constantes, y esto se logra con mucho trabajo».

El entrenador no quiere pensar en el futuro y se centra en el próximo partido, que Iruki Take jugará el domingo en Solares, una cancha donde el año pasado perdió de veinte puntos.

«Tenemos un reto mayúsculo porque el equipo cántabro es casi inexpugnable en su campo. Tienen una cancha pequeña, fría, y cuesta ganar allí», comenta Goar, que sí ve posibilidades en la menor capacidad de rotación del rival. «Tienen un quinteto titular muy potente, con dos interiores extranjeros muy buenos y tres exteriores que lo están haciendo bien. Nuestro objetivo será imprimir un ritmo alto de juego para desgastarles».