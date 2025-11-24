Nafarroako zubia

Comenta Compartir

Quizá yo no sea tan antiguo como Tolosa, pero nadie lo puede asegurar. Desde que en 1256, el rey castellano a quien llamaron el sabio, ... le concedió el título de villa y se levantaron las murallas, una de las puertas de acceso al burgo fue la de Navarra, a la que yo doy entrada desde siempre. Los robustos pilares que hundo en el río para soportarme hablan de mi dilatada historia, de los incontables ciudadanos que me cruzaron para entrar o salir del pueblo, o la puebla, como la llamó el décimo de los Alfonsos. Mi fuerte cuerpo permitió a los carros abastecer a Tolosa del grano para sus molinos, el vino de la hermana Navarra, y la piedra para levantar los palacios. Los coches y camionesen que se reencarnaron las viejas carretas, continuaron pisoteando mi sufrida espalda. Pasados tantos años, mi estampa sigue siendo la admiración de cuantos ingenieros y arquitectos me contemplan por primera vez. He sido dibujado y pintado por los más delicados lápices y pinceles, más aún cuando ese era el único medio de perpetuarme. Carlos Landi Sorondo, tolosarra y refinado artista, nos convirtió a mi y mi compañero, el palacio de los Idiakez, en una de sus obras más exquisitas. Desde que Daguerre, ilustre oriundo de vascos, descubrió la milagrosa caja donde se almacenabanlas imágenes, miles de esas personas que hoy llamamos turistas, invaden mi intimidad y me roban con descaro la silueta sin pedirme siquiera permiso. Soy de todos, es mi destino. Los días fríos y azules del invierno, tras la desnudez de los árboles del prado pequeño, asoma la sobriedad del convento de Santa Clara, uno más de la familia. En el otro lado, el tinglado y las preciosas casas multicolores de Zerkausi kalea, no dejan pasar la ocasión de salir en la foto. Al fondo, la mole imponente de Uzturre ordena la composición de la escena. El viejo molino, Santa María, el palacio de Aramburu, todosquieren ser retratados conmigo. Enfrente, el puente nuevo, mi colega de negro futuro, permite el paso del señor absoluto, el Oria, que siempre llega a tiempo antes de que el fotógrafo capture la imagen.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión