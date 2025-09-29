La Alhóndiga

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:45

Aunque se da por cierto que los árabes no llegaron a ocupar el País Vasco, su presencia en reinos como Pamplona es irrefutable. En la ... célebre batalla de Orreaga-Roncesvalles, un ejército de vascones y árabes unidos en alianza masacraron al enemigo común Carlomagno, hecho que quedó perpetuado en la historia con la 'Chanson de Roland' posteriormente magnificado en sus proporciones por la inflamada vena patriótica española. Los árabes dejaron multitud de palabras que sin saberlo empleamos a diario. Una de ellas es 'Alhondiga', que quiere decir depósito de granos. Desconozco si en el edificio que había en Tolosa con ese nombre se guardaban cereales, pero los que lo conocimos, recordamos que era el almacén de vinos de todos los bodegueros del pueblo. La gran construcción, que luego dio paso a la creación de la Residencia Uzturre se dividía en pequeños departamentos de los comerciantes locales. Al descargar los camiones de vino, los empleados de arbitrios municipales,popularmente conocidos como 'guardavinos' apuntaban las cantidades, y emitían los tickets del impuesto de alcoholes que luego los vinoteros debían ingresar religiosamente en las arcas de la villa.

