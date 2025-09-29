La Alhóndiga

Comenta Compartir

Aunque se da por cierto que los árabes no llegaron a ocupar el País Vasco, su presencia en reinos como Pamplona es irrefutable. En la ... célebre batalla de Orreaga-Roncesvalles, un ejército de vascones y árabes unidos en alianza masacraron al enemigo común Carlomagno, hecho que quedó perpetuado en la historia con la 'Chanson de Roland' posteriormente magnificado en sus proporciones por la inflamada vena patriótica española. Los árabes dejaron multitud de palabras que sin saberlo empleamos a diario. Una de ellas es 'Alhondiga', que quiere decir depósito de granos. Desconozco si en el edificio que había en Tolosa con ese nombre se guardaban cereales, pero los que lo conocimos, recordamos que era el almacén de vinos de todos los bodegueros del pueblo. La gran construcción, que luego dio paso a la creación de la Residencia Uzturre se dividía en pequeños departamentos de los comerciantes locales. Al descargar los camiones de vino, los empleados de arbitrios municipales,popularmente conocidos como 'guardavinos' apuntaban las cantidades, y emitían los tickets del impuesto de alcoholes que luego los vinoteros debían ingresar religiosamente en las arcas de la villa.

Uno de los vendedores de vino más conocido con almacén en la 'Alhondiga' fue José Ortigüela, que desde Tolosa dio el salto para ampliar su bodega 'Campo Viejo' de Aldeanueva de Ebro, creando grandes empresas como 'Savin' y más adelante, la entidad bancaria 'Bankoa'. Era un auténtico espectáculo ver manejar con gran destreza a uno de sus empleados, a quien apodábamos 'Poca pena' por estar siempre alegre, las grandes barricas de vino llamadas bocoyes, de 750 litros. Hacia finales de los sesenta, la Alhondiga entró casi en desuso y fue utilizada como trastienda del carnaval, alojando la construcción de las carrozas hasta su derribo. En un lateral del gran edificio estuvo durante muchos años el laboratorio de sanidad donde se analizaba la leche que vendían las baserritarras.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión