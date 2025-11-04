Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada

Festín de goles del Tolosala para ponerse líder (2-10)

K. I.

TOLOSA.

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

Abetxuko se ha convertido en el lugar donde el Tolosala ha logrado subir al primer puesto en Tercera División. Seis jornadas después, los tolosarras se mantienen como el único equipo invicto de su grupo y logran escalar dos puestos gracias a la victoria contra el Beti Araba a domicilio (2-10), así como con las derrotas de tanto Donipari, que pierde su condición de líder, y el Mondrate, que hasta ahora ocupaba la segunda plaza.

Los de Javi Múgica salieron con todo, y a los dos minutos de juego se adelantaron con un gol de Urko Lasa. Unai Alustiza y Hodei Urresti se unieron a los cuatro minutos para establecer el 0-3. No contento con ello, Urresti hizo doblete en el minuto 8, y al minuto Beñat Ugartemendia selló el 0-5 que a la postre, y antes de cumplirse el cuarto de partido, suponía una renta insalvable. Con la manita el Beti Araba buscó recortar distancias y logró un tanto en el minuto 11, pero antes del descanso tanto Beñat Irazustabarrena como un gol en propia puerta de los vitorianos dejó el marcador en 1-7. Tras la vuelta de los vestuarios el asedio continuó con goles de Iker Gabarain, Xabier Arranz y Beñat Zinkunegi. En el 39 los locales pusieron el 2-10 que sería el marcador final.

Este sábado en Usabal tendrán que defender por primera vez el liderato contra el Eskoriatza, a las 16.00 en Usabal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  5. 5 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  6. 6 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  7. 7

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  10. 10 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Festín de goles del Tolosala para ponerse líder (2-10)