Festín de goles del Tolosala para ponerse líder (2-10)

K. I. TOLOSA. Martes, 4 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Abetxuko se ha convertido en el lugar donde el Tolosala ha logrado subir al primer puesto en Tercera División. Seis jornadas después, los tolosarras se mantienen como el único equipo invicto de su grupo y logran escalar dos puestos gracias a la victoria contra el Beti Araba a domicilio (2-10), así como con las derrotas de tanto Donipari, que pierde su condición de líder, y el Mondrate, que hasta ahora ocupaba la segunda plaza.

Los de Javi Múgica salieron con todo, y a los dos minutos de juego se adelantaron con un gol de Urko Lasa. Unai Alustiza y Hodei Urresti se unieron a los cuatro minutos para establecer el 0-3. No contento con ello, Urresti hizo doblete en el minuto 8, y al minuto Beñat Ugartemendia selló el 0-5 que a la postre, y antes de cumplirse el cuarto de partido, suponía una renta insalvable. Con la manita el Beti Araba buscó recortar distancias y logró un tanto en el minuto 11, pero antes del descanso tanto Beñat Irazustabarrena como un gol en propia puerta de los vitorianos dejó el marcador en 1-7. Tras la vuelta de los vestuarios el asedio continuó con goles de Iker Gabarain, Xabier Arranz y Beñat Zinkunegi. En el 39 los locales pusieron el 2-10 que sería el marcador final.

Este sábado en Usabal tendrán que defender por primera vez el liderato contra el Eskoriatza, a las 16.00 en Usabal.