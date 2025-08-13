EMMOA achaca «falta de compromiso» para cumplir el proyecto del museo de montañismo

Sigue dando de qué hablar el chalet de Arkaute y el proyecto fallido del museo de montañismo vasco que iba a acoger. La Fundación ... EMMOA, el Museo de Montañismo Vasco, ha querido aclarar la situación en una carta que remitió el 1 de julio y que se leyó por parte del concejal de EAJ-PNV, Patxi Amantegi, durante la sesión plenaria del pasado mes. Como versaba el texto, el organismo achaca «falta de compromiso» por parte del Ayuntamiento para cumplir con sus responsabilidades para llevar el museo a Tolosa, al barrio de Larramendi. Estos eran destinar una partida económica suficiente para la reforma y adecuación del edificio al fin museístico, tramitando asimismo las subvenciones pertinentes, y la cesión de la villa para este fin.

Sin embargo, lo firmado en noviembre de 2022 en el documento junto a la Fundación EMMOA y la Federación de Montaña Vasca, no se ha acabado cumpliendo porque, «tras dos años, el Ayuntamiento no es capaz de cumplir con su compromiso». Se estimaba su inauguración para mayo de 2024, el día de la conmemoración del centenario de la Federación Vasca de Montaña, y desde el principio el organismo «tomó la responsabilidad de realizar el proyecto arquitectónico y museográfico, como pidió el Ayuntamiento», con el fin de «cumplir con los plazos y acelerar la tramitación del expediente». Aseguran que mantuvieron «su compromiso con el consenso de los responsables municipales» e hicieron las entregas de lo acordado «en plazo, teniendo en cuenta las condiciones».

El hecho de que estimen que no hay un plan para hacer el museo a corto plazo, o que se abra a corto plazo, y sin dejar de lado el proyecto de Tolosa, EMMOA acordó con Mendietxe, del alpinista Alex Txikon y ubicado en la iglesia de Las Esclavas de la familia Soraluze, en Azpeitia, una exposición del material de la fundación y compartiendo espacio con el resto de material ya existente en el centro. Esto se dio, según explican, porque EMMOA entró en la Asociación Internacional de Museos de Montaña (IMMA, por sus siglas en inglés), entre otras razones. No obstante, aclaran que ambos proyectos tienen identidades diferentes, aunque dudan que en los tres años que dura el acuerdo con Mendietxe vaya a solucionarse el problema en Tolosa. Además, la fundación espera que, si el Ayuntamiento «no puede mantener el compromiso de destinar Arkaute al museo o si decide destinarlo a otro uso», recupere el dinero invertido en el proyecto.

Patxi Amantegi, tras la lectura, añadió que EMMOA no quiere «cortar la cuerda que tienen atada a nosotros y a la ciudadanía tolosarra», visto el interés de la fundación en llevar parte de su patrimonio al Casino y la confianza en el proyecto de Arkaute. Asimismo, pedían que se cubran los gastos para adecuar el lugar.

El alcalde, Andu Martínez de Rituerto, rechazando la visión de la carta, respondió que la Diputación y el Gobierno Vasco apostaron por que EMMOA tuviera un «espacio digno» en Mendietxe, y que no entiende ambos proyectos, el de Azpeitia y Tolosa, como compatibles por esta razón. Vio con buenos ojos la propuesta para el Casino, pero quiso aclarar que lo que ahí se establecería es un «depósito, no sería un espacio abierto, y estaría destinado al trabajo de investigadores». Por tanto, veía complicado que el Ayuntamiento cubra esos gastos de obra.

En cuanto a la devolución del dinero, no cree que el Ayuntamiento tenga responsabilidad en ello: «Hicieron unos proyectos y unos gastos, y ellos decidieron suspender el proyecto, cuando antes avisamos de que iríamos adelante con el proyecto de ejecución. Y fueron ellos quienes suspendieron el proyecto museístico».

La conclusión tras meses de debate es que el chalet de Arkaute no tendrá su transformación en museo del montañismo vasco.