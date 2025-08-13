Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El chalet de Arkaute, de estilo neovasco, actualmente abandonado y que próximamente acogerá un servicio municipal. K.I.

Tolosa

EMMOA achaca «falta de compromiso» para cumplir el proyecto del museo de montañismo

La fundación, en una carta remitida al Ayuntamiento, señala que no efectuó su parte: poner los recursos económicos suficientes y ceder el chalet de Arkaute

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:24

Sigue dando de qué hablar el chalet de Arkaute y el proyecto fallido del museo de montañismo vasco que iba a acoger. La Fundación ... EMMOA, el Museo de Montañismo Vasco, ha querido aclarar la situación en una carta que remitió el 1 de julio y que se leyó por parte del concejal de EAJ-PNV, Patxi Amantegi, durante la sesión plenaria del pasado mes. Como versaba el texto, el organismo achaca «falta de compromiso» por parte del Ayuntamiento para cumplir con sus responsabilidades para llevar el museo a Tolosa, al barrio de Larramendi. Estos eran destinar una partida económica suficiente para la reforma y adecuación del edificio al fin museístico, tramitando asimismo las subvenciones pertinentes, y la cesión de la villa para este fin.

