La ejecución de las inversiones 2024 ha sido del 24% según el informe final de los presupuestos

Ya se conoce la liquidación del presupuesto municipal de 2024. En cumplimiento de lo establecido en la normativa de gestión económico-financiera de las ... entidades locales, los datos acaban de ser facilitados en la última sesión plenaria.

Si bien el presupuesto inicialmente aprobado fue de 38.245.967 euros, debido a las modificaciones de crédito realizadas a lo largo del año, el montante definitivo ha ascendido a 45.108.324.27 euros. El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 71,5%, 32.253.730,64 euros.

Esta cantidad se divide en dos secciones: gastos corrientes y operaciones de capital. En el primer caso, el grado de ejecución ha sido del 84%. Aquí se incluyen los gastos de funcionamiento ordinario y de prestación de servicios públicos a la ciudadanía (provisión, servicios, subvenciones a asociaciones...).

PNV: «este gobierno invierte mucho en diagnósticos y proyectos, pero poco en ejecutar planes e inversiones»EH Bildu: «en la medida en que estamos recuperando recursos técnicos desarrollaremos inversiones pendientes»PSE-EE: «Hay muchísimos proyectos que tenían que estar en marcha y ni han empezado, el gobierno tiene que explicarlo»

El resultado global del presupuesto de 2024 ha sido positivo, con un superávit de 403.456,26 euros. Ajustando los gastos de ejercicios cerrados anteriores (78.043,78 euros), el superávit ha sido de 325.412,48 euros. Así, el remanente de este año asciende a 22.368.011 euros.

Dentro de las operaciones de capital, la ejecución de inversiones ha sido del 26,4%, mientras que las transferencias de capital han supuesto el 13,37%. En el caso de estos últimos, la mayor partida que ha quedado por ejecutar es la relativa a las nuevas casas de protección pública del barrio de Amarotz. La aportación del Ayuntamiento a la sociedad Visesa será de 1.152.000 euros y se prevé realizarla en breve.

«El grado de ejecución de las inversiones no es tan alto como nos gustaría», admitió la concejala de Hacienda, Esti Kortejarena. Una de las causas, según el gobierno, es la dificultad en la provisión de puestos de trabajo en algunos departamentos: «ha habido mucho vacío y temporalidad, lo que ha dificultado que los proyectos salieran adelante», señaló la edil, al tiempo que matizó que estas inversiones que no se han realizado no han sido descartadas. «A medida que estamos recuperando los recursos técnicos se prevé su desarrollo», explicó Kortejarena.

Con estos datos, según la concejala de Hacienda, se han cumplido los objetivos legales de estabilidad presupuestaria, estabilidad financiera y cumplimiento de la regla de gasto. Las sociedades Tolargi y Tolosa Gasa también han cumplido con el objetivo de equilibrio financiero. Tolargi ha obtenido un beneficio de 356.041 euros, mientras que el de Tolosa Gasa asciende a 217.205 euros.

El PNV, muy crítico

El PNV fue muy crítico con el porcentaje de inversiones llevadas a cabo. «La liquidación es el documento donde se ve el grado de ejecución, en este caso, de los presupuestos de 2024. Es por tanto, donde se evalúa la gestión del gobierno municipal», señaló la concejala Biotza Agirre.

La edil jeltzale recordó que cuando éste presentó sus presupuestos para 2024, comunicó que iba a aumentar el gasto de personal un 6%, con el fin de incrementar el grado de ejecución de las inversiones. «El gasto de personal en Tolosa no es precisamente reducido, pero es que encima que se ha elevado en un 6%, hemos pasado de un grado de ejecución de las inversiones de casi el 46% en 2023, año gobernado por EAJ-PNV al principio y con EH Bildu al final, a una ejecución del 26% con gestión íntegra de EH Bildu». señaló la concejala.

Según el PNV, esta «importante disminución de la eficacia» en la ejecución de las inversiones «es preocupante y no es buena para Tolosa». Desde el PNV solicitan medidas de mejora en la gestión. Conisideran que el equipo de gobierno «invierte mucho dinero y energía en la realización de diagnósticos, y están quedando atrás las inversiones que mejorarían la vida de las y los tolosarras».

Ander Figerido, concejal de Urbanismo, reiteró la dificultad que ha tenido su departamento por la gran temporalidad y el número de puestos de trabajo que han quedado vacantes. Considera que esta situación ya se ha resuelto. «Hemos triplicado el número de informes técnicos, decretos, requerimientos y oficios que se han venido elaborando en los últimos meses. Con esta situación, espero que tengamos la capacidad de ejecutar estos proyectos en los que estamos trabajando».

Joxemari Villanueva, concejal del PSE-EE, también lamentó la escasa ejecución presupuestaria del gobierno municipal. «Siempre ha habido dificultades pero nunca se había ejecutado tan poco. Hay muchos proyectos pendientes y el gobierno municipal tiene que explicar muy bien por qué muchos de ellos no han arrancado todavía».