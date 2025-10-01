Dos conferencias y un acto conmemorativo para celebrar los cien años de 'Xabiertxo'

Kevin Iglesias Tolosa. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:54 Comenta Compartir

Tener en la biblioteca personal un libro tan querido como relevante para el euskera y la educación en este idioma como es 'Xabiertxo' es atesorar un tesoro que llega hoy al siglo de vida. Publicado en Tolosa en 1925 en la imprenta de Eusebio Lopez, padre del autor Ixaka Lopez-Mendizabal y con ilustraciones del londinense Jon Zabalo 'Txiki', la localidad recordará hoy la importancia que este simple pero moderno para su época libro de texto tuvo en el devenir de la enseñanza en tiempo oscuros para el euskera.

El Ayuntamiento, Galtzaundi Tolosaldeko Euskaltzaleen Elkartea y la fundación Jakin se han unido para ofrecer dos conferencias y un acto conmemorativo por los cien años de esta enciclopedia infantil. La casa de cultura acogerá desde las 9.15 hasta las 14.00 diferentes actividades con el euskera y la educación en el centro. Tras la bienvenida e introducción, Haritz Azurmendi, Cira Crespo y Koldo Ordozgoiti darán una conferencia para comprender el contexto histórico en el que se publicó 'Xabiertxo'. Le seguirá a las 12.00 una mesa redonda sobre los retos de futuro del euskera, moderado por Ane Zuazubiskar y con Galder Gonzalez, Iratxe Retolaza y Josune Zabala como ponentes. Para finalizar, habrá bertsos con Oihana Iguaran y Uxue Alberdi.

Por la tarde se realizará el acto de aniversario, a las 18.00 en el Tinglado, con representantes institucionales, la familia Lopez-Mendizabal, escolares e integrantes de la Escuela de Música Eduardo Mocoroa.