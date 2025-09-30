Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Diez actividades sobre naturaleza y fauna para cerrar el año en el Aula de Biodiversidad

K. I.

Tolosa.

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:29

Tres meses quedan para decir adiós a 2025, y el Aula de Biodiversidad ha preparado diez actividades enfocadas a dar a conocer la riqueza del entorno natural y la diversidad existente en la fauna que rodea a la localidad. Para este último trimestre del año, ha organizado varias salidas por la comarca y charlas a celebrarse en el Rincón del Viajero Antxon Bandrés.

La primera tendrá como punto de reunión la iglesia de San Francisco. Será este domingo, día 5, a las 8.30 horas, para realizar una salida a Abaltzisketa y Larraitz. La siguiente cita será el próximo miércoles, día 8, a las 18.00 horas. El Rincón del Viajero acogerá la charla 'Mimetismo animal'. Para el domingo, día 19, habrá otra salida, esta vez a Berastegi, con hora y lugar de reunión por determinar. Los hongos serán el tema a tratar en los miércoles 22 y 29, dos sesiones unidas y ofrecidas en euskera, a las 18.00, en el Rincón del Viajero.

Ya en noviembre, el domingo, día 2, se programa una salida a Zazpibide y Belauntza, por anunciar fecha y lugar de convocatoria, mientras que el miércoles 12 se hablará sobre la nutria en Tolosa, a las 18.00 en el Rincón del Viajero. El mes se cerrará con la charla 'La reconquista de un territorio. Los quebrantahuesos de Aralar', en euskera, el miércoles 26 a las 18.00 en el mismo txoko. Para diciembre, dos citas. La primera, el miércoles 10 a las 18.00 en el Rincón del Viajero, donde se tratarán las especies de aves del río Oria, y el domingo 14 se saldrá a verlas, a confirmar hora y punto de reunión.

Para inscribirse a cualesquiera de estos eventos, se debe escribir a biodibertsitategunea@gmail.com.

