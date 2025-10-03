Cortes de carriles este lunes y martes de noche por obras en la GI-2130 y la rotonda de Usabal

K. I. Tolosa. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

La Diputación llevará a cabo obras de rehabilitación del firme en la GI-2130 y el acceso a la rotonda de Usabal, tanto el lunes como el martes durante la madrugada. Estos trabajos afectarán al tráfico. Entre las 22.00 del lunes y las 6.00 del martes, entre la rotonda de Usabal y el cruce con Garmendiola Aldapa –entrada al cuartel de la Guardia Civil–, tendrá un único carril. Mismo caso para la carretera GI-2130 entre la incorporación de la calle Martín Jose Iraola y la rotonda de Usabal.

En cambio, desde el martes a las 22.00 hasta las 6.00 horas del miércoles, se cortará la circulación entre la intersección de la calle Igeralde –hasta la intersección junto al bar Denak, sin afectarla– hasta la rotonda de la Dama Verde, incluida la rotonda y sus accesos. Quien quiera acceder a Ibarra deberá hacerlo desde la rotonda de acceso al polígono Apatta Erreka. Y para acceder a la calle Santa Klara solo será posible por la calle Ibaiondo. Una vez los trabajos estén finalizados, se restablecerá la circulación en la carretera.