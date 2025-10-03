Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa

Cortes de carriles este lunes y martes de noche por obras en la GI-2130 y la rotonda de Usabal

K. I.

Tolosa.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:14

Comenta

La Diputación llevará a cabo obras de rehabilitación del firme en la GI-2130 y el acceso a la rotonda de Usabal, tanto el lunes como el martes durante la madrugada. Estos trabajos afectarán al tráfico. Entre las 22.00 del lunes y las 6.00 del martes, entre la rotonda de Usabal y el cruce con Garmendiola Aldapa –entrada al cuartel de la Guardia Civil–, tendrá un único carril. Mismo caso para la carretera GI-2130 entre la incorporación de la calle Martín Jose Iraola y la rotonda de Usabal.

En cambio, desde el martes a las 22.00 hasta las 6.00 horas del miércoles, se cortará la circulación entre la intersección de la calle Igeralde –hasta la intersección junto al bar Denak, sin afectarla– hasta la rotonda de la Dama Verde, incluida la rotonda y sus accesos. Quien quiera acceder a Ibarra deberá hacerlo desde la rotonda de acceso al polígono Apatta Erreka. Y para acceder a la calle Santa Klara solo será posible por la calle Ibaiondo. Una vez los trabajos estén finalizados, se restablecerá la circulación en la carretera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cortes de carriles este lunes y martes de noche por obras en la GI-2130 y la rotonda de Usabal