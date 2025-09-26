Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un jugador del Tolosa, marcado por otro del Urola. ASIER IRAZU

A convertir Berazubi en el fortín del ascenso

El Tolosa CF juega mañana (16.30) contra el exigente Beasain B su segundo partido en casa esta temporada

Kevin Iglesias

Tolosa.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:13

Si el Tolosa CF es centenario, su estadio también, y con los miles de partidos que se han jugado en su césped, es un campo que tiene todo el derecho a reconocerse como fortín urdiña. Pero para ello los jugadores entrenados por Josu Ibarbia deben cumplir con la papeleta, seguir sumando victorias en esta temporada. Berazubi acogerá mañana domingo a las 16.30 horas el encuentro entre urdiñas y vagoneros, el Beasain B, cuyo primer equipo está en 2ª RFEF.

«Aunque tiene algún que otro veterano, es un equipo joven. Le gusta mucho jugar con balón, comenzar desde atrás, con automatismos interiorizados, muy físico y posee delanteros rápidos. Tendremos que hacer nuestro partido lo mejor posible si queremos clasificarnos en los puestos altos, sacando nuestra mejor versión. Tanto por ritmo como intensidad», examina Ibarbia. Una exigente empresa que promete noventa minutos atractivos.

El femenino, a Lezama

Por otro lado, el Tolosa femenino en Tercera Federación disputará su partido contra el Athletic Club C, visitando el feudo rival, Lezama, esta tarde a las 18.00 horas. Equipo complicado al ser filial, con una gran estructura, pero las urdiñas son capaces de dar la sorpresa. Ya le ganaron en Usabal 1-0 (Nagore Tubia) el pasado curso.

