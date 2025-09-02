Bedaio arrancará el viernes con sus fiestas patronales

El barrio de Bedaio está cada vez más cerca de sumirse en sus fiestas patronales. Con el primer fin de semana de septiembre llegan ... las fiestas de la Virgen, y con él cuatro días en los que la programación se hará notar durante todas las jornadas. Habrá conciertos, concursos gastronómicos, pruebas deportivos, eventos religiosos, juegos infantiles y eventos para unir a los vecinos de la zona más remota del centro de Tolosa.

El viernes será el primer día de estas fiestas, que comenzará a las 18.00 horas con el lanzamiento del cohete y la actuación de Amezketako Dantza Taldea. Sobre las 18.45 horas, y dentro de la programación de Kultura Plazara, del departamento de Cultura del Ayuntamiento, será el turno de la cantante Esti Markez, que ofrecerá un concierto para presentar su disco 'Atenporal'. A las 20.00 se decidirá quién hace la mejor tortilla de patatas del barrio en el concurso propio. A las 21.00 habrá zagi ardoa y para las 23.00, bingo popular y después trikitixa con Arbeo ta Maltzeta, Garixe ta Txino. Quienes hayan aguantado la velada en pie, podrán reponer fuerzas con sopa y chocolate al amanecer.

El sábado seguirá la fiesta con deporte. Los partidos de la fase de clasificación del campeonato de pelota mano se disputarán a las 10.30 horas, ocupando buena parte de la mañana. Ya por la tarde, a las 17.00, juegos infantiles. La cena será popular, a las 21.00 horas, y quienes quieran divertirse a las 23.00 tendrán que inventarse el juego que el resto de participantes realizará. Con la medianoche, Izer eta Alabier y Ansorregi ta Larraña pondrán a los vecinos de Bedaio y los visitantes a bailar. Al igual que el primer día, habrá sopa de ajo y chocolate para entrar en calor.

El domingo, a las 11.00 horas, habrá misa y a las 12.30 la prueba ciclista 'XXII. Txirrindulari Igoera'. Por la tarde, a las 18.00, más deporte con herri kirolak. Seis hombre y siete mujeres levantarán 'Larrañeta harria' (124 kilos) y 'Bedaio harria' (72 kilos) en la competición expresa. Después habrá baile con la danza propia 'Bedaioko ingurutxoa'. La jornada finalizará con mondeju y oveja guisada en la sociedad.

Y el lunes se pondrá el punto final a la fiesta por la Virgen con misa a las 12.00, comida de jubilados a las 14.00 y las finales del campeonato de pelota mano a las 17.00, y cierre a los festejos tras la entrega de premios.