Bedaio arrancará el viernes con sus fiestas patronales

TolosaBedaio arrancará el viernes con sus fiestas patronales
Conciertos, concursos gastronómicos, deporte, religión, juegos infantiles y eventos comunitarios completan el programa
Tolosa
Martes, 2 de septiembre 2025, 20:13
El barrio de Bedaio está cada vez más cerca de sumirse en sus fiestas patronales. Con el primer fin de semana de septiembre llegan ... las fiestas de la Virgen, y con él cuatro días en los que la programación se hará notar durante todas las jornadas. Habrá conciertos, concursos gastronómicos, pruebas deportivos, eventos religiosos, juegos infantiles y eventos para unir a los vecinos de la zona más remota del centro de Tolosa.
El viernes será el primer día de estas fiestas, que comenzará a las 18.00 horas con el lanzamiento del cohete y la actuación de Amezketako Dantza Taldea. Sobre las 18.45 horas, y dentro de la programación de Kultura Plazara, del departamento de Cultura del Ayuntamiento, será el turno de la cantante Esti Markez, que ofrecerá un concierto para presentar su disco 'Atenporal'. A las 20.00 se decidirá quién hace la mejor tortilla de patatas del barrio en el concurso propio. A las 21.00 habrá zagi ardoa y para las 23.00, bingo popular y después trikitixa con Arbeo ta Maltzeta, Garixe ta Txino. Quienes hayan aguantado la velada en pie, podrán reponer fuerzas con sopa y chocolate al amanecer.
El sábado seguirá la fiesta con deporte. Los partidos de la fase de clasificación del campeonato de pelota mano se disputarán a las 10.30 horas, ocupando buena parte de la mañana. Ya por la tarde, a las 17.00, juegos infantiles. La cena será popular, a las 21.00 horas, y quienes quieran divertirse a las 23.00 tendrán que inventarse el juego que el resto de participantes realizará. Con la medianoche, Izer eta Alabier y Ansorregi ta Larraña pondrán a los vecinos de Bedaio y los visitantes a bailar. Al igual que el primer día, habrá sopa de ajo y chocolate para entrar en calor.
El domingo, a las 11.00 horas, habrá misa y a las 12.30 la prueba ciclista 'XXII. Txirrindulari Igoera'. Por la tarde, a las 18.00, más deporte con herri kirolak. Seis hombre y siete mujeres levantarán 'Larrañeta harria' (124 kilos) y 'Bedaio harria' (72 kilos) en la competición expresa. Después habrá baile con la danza propia 'Bedaioko ingurutxoa'. La jornada finalizará con mondeju y oveja guisada en la sociedad.
Y el lunes se pondrá el punto final a la fiesta por la Virgen con misa a las 12.00, comida de jubilados a las 14.00 y las finales del campeonato de pelota mano a las 17.00, y cierre a los festejos tras la entrega de premios.
