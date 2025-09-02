Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El barrio de Bedaio se prepara para comenzar con sus fiestas este viernes. IÑIGO ROYO

Tolosa

Bedaio arrancará el viernes con sus fiestas patronales

Conciertos, concursos gastronómicos, deporte, religión, juegos infantiles y eventos comunitarios completan el programa

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:13

El barrio de Bedaio está cada vez más cerca de sumirse en sus fiestas patronales. Con el primer fin de semana de septiembre llegan ... las fiestas de la Virgen, y con él cuatro días en los que la programación se hará notar durante todas las jornadas. Habrá conciertos, concursos gastronómicos, pruebas deportivos, eventos religiosos, juegos infantiles y eventos para unir a los vecinos de la zona más remota del centro de Tolosa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  7. 7

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  8. 8 El Sadar, nueva casa de Becker
  9. 9

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  10. 10

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bedaio arrancará el viernes con sus fiestas patronales

Bedaio arrancará el viernes con sus fiestas patronales