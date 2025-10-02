El barrio de Berazubi, listo para arrancar mañana sus ocho días de fiesta

Kevin Iglesias TOLOSA. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Sesenta años recién cumplidos y todavía con ganas de marcha. Así de inquieto es el barrio de Berazubi, que mañana comienza con sus fiestas que se dilatarán por ocho días. No faltarán los tributos y los campeonatos populares, aunque hay novedades. La más destacada, el adelanto de la tamborrada del sábado de la noche a la tarde. Esto se debe a que también participarán niños y niñas; desfilarán una veintena.

El comienzo de las fiestas será mañana, con el txupinazo a cargo de Ester Iturrioz, de la residencia Iurreamendi (12.30). Antes, habrá campeonato de fútbol 3x3 para nacidos entre 2012 y 2015 (10.00). Las finales se disputarán a las 13.00 horas. Por la tarde, ponis (17.00), cabezudos (18.00) y chocolatada (18.30), y concierto de los zaragozanos Los Gandules (19.30). Tras la cena popular (21.30), música heavy-bluegrass con Moonshine Wagon (23.30). Le seguirá el tributo a Ska-P, Ska-Pa.

El domingo se celebrará el campeonato de toka masculina (12.00), y la comida de Euskal Parrilla (14.30). Después, concierto de Peru, y espectáculo de magia para niños y niñas con Julen Magoa (18.30). El martes el barrio descansará, aunque el lunes se ha programado una actividad, un curso práctico sobre seguros para particulares, en la sede de la asociación vecinal (19.30), de la mano de Luis Mari Alonso.

El miércoles se volverá a tono con una cata de vino con maridaje (19.00), con inscripciones en el local. Para el jueves, día 9, no faltará el pintxo-pote en la txosna, además de un concurso de croquetas caseras que se cocinarán en la misma plaza de Berazubi (19.00). El viernes saldrán los cabezudos a hacer correr a los jóvenes (18.15) y la banda Municipal de Música ofrecerá su concierto (19.00). Tras el mismo, cena popular. Y la velada será de romería con Alaiki (22.30).

El fin de semana de colofón llegará cargado. El sábado, torneo de ajedrez (11.00), Campeonato de Europa de lanzamiento de txapela (12.00), y mus relámpago (16.00), con inscripciones hasta diez minutos antes. La mencionada y rejuvenecida tamborrada queda para la tarde (18.00), y tras la misma la orquesta Malibu Show ofrecerá su primer pase (19.30). Habrá fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia local (22.15), antes de que Malibu Show siga con su música (22.30). Después, tomará el relevo DJ Parri.

El domingo, día 12, tendrá diana con txistularis (9.15), campeonato de toka femenina (11.30) y actuación de Udaberri Dantza Taldea junto al grupo folclórico vallisoletano La Rotonda, de Viana de Cega (12.30). Se llevará a cabo el primer concurso de paella –inscripciones en el local–, con Aitor Martín del bar-restaurante Ikili como juez (13.00), y se comerán las paellas presentadas (14.30). Luego, Primo Bayo durante toda la tarde. El cierre a las fiestas de Berazubi será con tortilla de patata gigante (18.30) y kalejira, quema de la rata y txupinazo (20.15).