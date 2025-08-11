Asuncion Klinika estandariza 56.000 cirugías en un ejercicio de ciencia de datos

Kevin Iglesias Tolosa. Lunes, 11 de agosto 2025, 20:44 Comenta Compartir

Asuncion Klinika, concretamente la doctora Maite López, jefa del Servicio de Cirugía, y el doctor Moisés Espejo, director médico del centro, han participado como coautores de la publicación del artículo titulado 'Harmonizing Electronic Health Records to the OMOP Common Data Model: A Case Study on Surgical Complications' para la prestigiosa revista científica Global Healthcare Transformation in the Era of Artificial Intelligence and Informatics, que es editada por J. Mantas et al.

En este artículo los dos facultativos presentan el proceso de transformación de los datos clínicos de la Asunción, de 2003 hasta 2024, al modelo estandarizado OMOP CDM 5.4, promovido por la red internacional de Ciencias de Datos e Informática de Salud Observacional (OHDSI, por sus siglas en inglés). «La armonización de estos datos permite su análisis comparativo a gran escala y sienta las bases para el desarrollo de modelos predictivos centrados en las complicaciones quirúrgicas y la toma de decisiones clínicas basadas en datos», señalan.

Gracias a este estudio, se han identificado más de mil complicaciones quirúrgicas en más de 56.000 intervenciones, y destaca «por su elevado nivel de precisión en el mapeo conceptual y por su potencial para contribuir a una asistencia quirúrgica más segura, eficiente y personalizada», explican. Con ello, Asuncion Klinika avanza como centro pionero en el uso de herramientas de IA y ciencia de datos para transformar la práctica clínica y mejorar la experiencia del paciente.