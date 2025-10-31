Artetxe llama a «no confiarse» este mediodía contra el Piélagos

Kevin Iglesias TOLOSA. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

«Felicidades por la victoria, pero no estoy contento. No estamos jugando bien. No os confiéis porque hay que seguir mejorando». Son las palabras que trasladó el entrenador del Iruki Take, Goar Artetxe, a sus jugadores al término de la que fue la cuarta victoria de la temporada, 62-66 contra el Solares.

El técnico llama a «no confiarse» en la visita que este mediodía, a las 12.00 horas en el polideportivo Usabal, tendrá del Piélagos, conjunto cántabro que aunque no sabe lo que es ganar en esta campaña, ha estado cerca de llevarse el gato al agua contra el CBC Valladolid Boecillo (95-92) y el Óbila (82-86). «En ese cara o cruz, les está saliendo cruz. Como vayamos confiados o pensemos que vamos a ganar fácil, no lo haremos. Tenemos que ir con nuestra mejor versión, intentar hacerlo lo mejor posible y aprovechar que jugamos en casa», señala Artetxe.

Y es que no solo está en juego seguir con la racha invicta, que sumaría su quinta jornada sumando de dos, sino asegurarse un buen colchón de puntos para cuando el calendario sea menos agradable. Es el caso de diciembre, pues antes del parón navideño el Iruki Take recibirá a Baskonia, actualmente colíder, visitará al Loiola Indautxu, y cerrarán el año con dos encuentros en casa: Zornotza, actual rival a batir y claro candidato a ser el campeón de liga, y el Ardoi, que se ubica en quinta posición en la tabla y son «la revelación de la temporada». «Esas cuatro o cinco semanas nos van a marcar dónde vamos a estar. Tenemos un mes por delante, antes de afrontar esos partidos tan complicados, para ponernos a tono y coger el ritmo que teníamos el año pasado y que los jugadores muestren su mejor versión. Es lo que más me preocupa en estos momentos», advierte el técnico del Take.

Sin embargo, admite que el hecho de ser colíderes le da «cierta tranquilidad», pues sabe que si están ganando sin dar estar en su mejor versión, «el día en que estemos bien, ganaremos con mayor holgura». La meta sigue estando en ocupar una de las cuatro plazas que permiten pelear el play-off de ascenso a Segunda FEB.

En cuanto al Piélagos, Artetxe apunta la veteranía del club en esta Tercera FEB, y aunque se ha reforzado con extranjeros, todavía no ha sumado puntos a su casillero a pesar de estar cerca en las dos jornadas pasadas. «Así es esta liga», dice. El Iruki Take tendrá que salir con todo para no conceder su racha frente a los cántabros.