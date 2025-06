Los alcaldes de Tolosaldea piden a Salud concreción sobre el proyecto del hospital y mas «lealtad institucional»

Los alcaldes de Tolosaldea piden al Departamento de Salud información concreta sobre cómo se va a articular de forma definitiva el Plan Funcional de Sanidad ... para la comarca, al tiempo que exigen saber cuáles van a ser los servicios planteados en el proyecto del nuevo hospital que el Gobierno Vasco piensa construir en Tolosa, así como recibir una «explicación transparente» sobre dónde y cómo se atenderán las especialidades no contempladas en ese futuro hospital. «Llevamos muchos años con la promesa de un hospital público y ya es hora de que las concreciones y los tiempos se pongan de una vez sobre la mesa», han dicho esta mañana los alcaldes de Tolosa, Ibarra, Alkiza y Asteasu durante una comparecencia pública frente al ambulatorio de Tolosa.

Los alcaldes exigen también conocer cuáles son las intenciones futuras del Gobierno Vasco en torno a la clínica Asunción, centro privado que funciona como un hospital concertado para la comarca. «No sabemos si tiene la intención de seguir contratando sus servicios una vez se complete el proyecto del nuevo hospital para Tolosa», han comentado.

Mientras tanto se va llevando a cabo todo este proceso, los alcaldes quieren que se les explique con claridad qué medidas se van a tomar para solucionar «el problema de los especialistas no homologados que tiene la clínica de la Asunción». También reafirman su compromiso para seguir avanzando en el camino de la colaboración, pero para ello, dicen, «el respeto institucional y la transparencia son fundamentales».

Los alcaldes han lamentado la actitud del consejero de Sanidad, con quien mantuvieron una reunión el pasado 13 de junio «tras haberla solicitado desde principios de año». Según los primeros ediles, en esa reunión recibieron información general sobre el futuro proyecto, pero pocas concreciones. «Nos dijeron que estaban en la elaboración del nuevo plan funcional que recogerá todas las precisiones y que nos avisarían». Por eso les sorprendió que justo al día siguiente de la reunión, el departamento de Salud explicase en DV características más concretas en torno al proyecto del hospital, que a ellos no se les había mencionado. «Nos parece una terrible falta de lealtad y respeto que por la mañana se reúna con nosotros y por la tarde comunique información cuando no se ha publicado nada en la página 'Irekia' del Gobierno Vasco. Nos resulta muy difícil entender esta conducta y creemos que no beneficia a nadie», han dicho los alcaldes.

Los alcaldes quieren aclarar que son ellos mismos quienes han tramitado el proceso legal para la construcción del hospital y han insistido en que el procedimiento lleve su cauce administrativo habitual. También ha señalado que, tras la aprobación provisional en noviembre de 2024 en el Ayuntamiento de Tolosa, se han solicitado informes sectoriales a diferentes instituciones y el último, el del Departamento de Sanidad, se recibió el pasado 27 de mayo.