Garazi Beramendi será la encargada de guiar el taller. UDALA

Tolosa Goierri

Reflexión sobre el sexilio en un taller comunitario

J. ZABALA

IDIAZABAL.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:21

Comenta

El día 10 se celebrará un taller–charla centrado en el sexilio, un fenómeno que afecta a muchas personas LGBT+ que, pese a haber nacido, crecido o vivido en pueblos y entornos rurales, se han visto empujadas a marcharse a las ciudades en busca de espacios más abiertos, seguros y diversos.

La sesión tendrá lugar a las 17.00 horas en el salón de actos del ayuntamiento y será íntegramente en euskera. La actividad estará dinamizada por Hiruki Larroxa y Garazi Beramendi Alvarado.

Aunque la mayoría de personas LGBT+ procede de municipios pequeños, las dinámicas sociales de esos mismos pueblos —más rígidas, vigilantes o conservadoras— han provocado que muchas de ellas opten por abandonar su entorno. En las ciudades han encontrado redes, comunidad, referentes y prácticas que les han permitido vivir su identidad con mayor libertad. Sin embargo, esta ausencia en los pueblos genera un vacío evidente: todo el trabajo de reflexión, organización y visibilización que la diversidad sexual y de género ha desarrollado durante años en los entornos urbanos apenas ha tenido continuidad en el ámbito rural.

El taller nace para crear un espacio donde analizar por qué tantas personas LGBT+ se ven obligadas a dejar sus pueblos y, por qué es tan importante construir comunidad en ellos.

