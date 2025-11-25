Sexta victoria consecutiva para el equipo masculino de Ordizia Saskibaloia

Amaia Núñez ordizia. Martes, 25 de noviembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Los equipos sénior masculino y femenino continúan en su línea ascendente y positiva, en una jornada con igualdad en la cantidad de victorias y derrotas entre los equipos del Ordizia Saskibaloia. Los chicos de Braiss y Manex vencieron al Elorri Aldapa/Ztb Garbiketak por 36 a 48.

Fue un partido en el que predominó una férrea defensa por parte de ambos equipos, y que dio como resultado un bajo marcador, principalmente debido al 4-3 del segundo cuarto. Asimismo, destacó la falta de acierto en ataque por parte de los ordiziarras, aunque quedó eclipsado por el juego ofrecido, con movimiento del balón, en el que cada vez están más cómodos. Con esta sexta victoria consecutiva, lideran la clasificación con un punto y una victoria más que el Biotz Aloña Mendi, segundo.

El sénior femenino cosechó una nueva victoria contra el Ostadar S.K.T. Vitoria por 32 a 79. El equipo está mostrando su buena evolución en su primera temporada tras su vuelta a la competición. Con este triunfo continúan invictas en lo alto de la tabla.

En cambio, en categoría junior, ninguno de los tres equipos pudo ganar sus encuentros. El Ordizia Orkli, masculino de Liga Vasca cayó derrotado frente al Bilbao Basket Fundazioa, por 114 a 35. Los vizcaínos mantuvieron un ritmo alto durante todo el partido y demostraron su superioridad en todo momento. Los urdiñas se vieron envueltos en ese juego veloz y no supieron llevar a cabo un ritmo más relajado.

El Ordizia Orbinox, femenino de Liga Vasca, perdió contra el Easo Ibaeta Basket Oriamendi por 59 a 81. A las ordiziarras les costó entrar en el partido. Aunque reaccionaron en varias ocasiones y se mantuvieron cerca en el marcador, en el último cuarto no pudieron darle la vuelta a los catorce puntos de ventaja con los que llegaron las donostiarras.

El Ordizia Hotel Ordizia recibió al líder de la clasificación, el Antigua Luberri. Los urdiñas aguantaron los dos primeros cuartos, pero para el descanso largo no pudieron sobrepasar la superioridad de los donostiarras y perdieron 52 a 84.

En categoría cadete, el Ordizia Kuko jatetxea, femenino de Liga vasca venció al Easo Ibaeta Basket Gamma por 57 a 75. Certifican matemáticamente su presencia en la A1 para la segunda fase de la temporada. Aun así, en las próximas semanas intentarán dejar atrás las malas sensaciones del encuentro, sobre todo por el mal inicio, que se repitió en el tercer cuarto.

El cadete masculino de rendimiento oro cayó derrotado por 48 a 81 contra el Zastmehameha. Los zarauztarras dejaron claro desde el inicio su juego, dejando pocas opciones a los ordiziarras para desarrollar su juego.

El cadete femenino de rendimiento plata perdió 56 a 38 contra el Etxaniz Autoeskola ISB. Las azpeitiarras se impusieron a las urdiñas en intensidad y el los inicios de las partes. Aun así, continúan segundas en la clasificación, aunque cada vez con menos margen de error para ascender a Rendimiento Oro.

El cadete masculino de participación logró una victoria trabajada contra el Aldapeta Maria Ikastetxea por 39 a 35. El encuentro resultó igualado, pero la sólida defensa de los urdiñas y las buenas ayudas complicaron el juego a los donostiarras. El cadete femenino de participación ganaron al Aloña Mendi K.E. Buetraiz por 9 a 78, gracias a la defensa del primer, segundo y último cuarto y un gran juego en ataque.