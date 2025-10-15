Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pastores, técnicos, miembros de la cofradia Idiazabal de Ordizia y representantes municipales en el concurso de 2024. Arizmendi

Ordizia

Un campeón de campeones con novedades

Ordizia acogerá el día 22 el concurso de queso Idiazabal al que en esta edición se pueden presentar 10 pastores ganadores en el certamen de septiembre

Elisa Belauntzaran

Elisa Belauntzaran

Ordizia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:02

Comenta

El próximo miércoles 22 de octubre, Ordizia acogerá una nueva edición del concurso de quesos para elegir el campeón entre los campeones. Este año, la ... organización del certamen ha anunciado que «se podrán presentar los últimos 10 pastores o queserías que han ganado en el concurso de quesos de septiembre de Ordizia, no como en las últimas ediciones los ganadores de los últimos 10 años». De esta forma se consigue ampliar la participación. Por otro lado, se ha elevado a 9 la puntuación para el queso de oro, en vista del aumento del nivel de calidad observado en los últimos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3

    La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  4. 4 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  5. 5

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  6. 6

    A prisión por amenazar a un conductor y disparar contra su coche tras una discusión de tráfico en Irun
  7. 7

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  8. 8 Las palabras en euskera que no existen en castellano y que explican cómo se vive en Euskadi
  9. 9 Cuatro heridos, dos graves, tras un accidente múltiple en un túnel en Sunbilla
  10. 10

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un campeón de campeones con novedades

Un campeón de campeones con novedades