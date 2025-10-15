Un campeón de campeones con novedades

El próximo miércoles 22 de octubre, Ordizia acogerá una nueva edición del concurso de quesos para elegir el campeón entre los campeones. Este año, la ... organización del certamen ha anunciado que «se podrán presentar los últimos 10 pastores o queserías que han ganado en el concurso de quesos de septiembre de Ordizia, no como en las últimas ediciones los ganadores de los últimos 10 años». De esta forma se consigue ampliar la participación. Por otro lado, se ha elevado a 9 la puntuación para el queso de oro, en vista del aumento del nivel de calidad observado en los últimos años.

Los participantes de este XXXVIII edición son: Zabaleta S.C (2000) de Muniain; Iñaki Ansola «Mausitxa» (2005-2007-2009) de Elgoibar; Ricardo Remiro (2008-2011-2013) de Eulate; Jon Etxebarria «Ipiñaburu» (2012-2015) de Zeanuri; Joseba Insausti «Otatza» (2016) de Ordizia; José Luis Odriozola «Aguerre Buru» (2017) de Aia; Julen Arburua «Kortaria S.C.» (2018-2019) de Lekaroz; Patxi López de Uralde «Larreako gazta» (2003-2020) de Larrea; Eneko Goiburu «Ondarre» (2014-2021-2023) de Segura y Eli Gorrotxategi «La Leze» (2022-2024-2025) de Illarduia.

Cabe recordar que en 2024 el queso ganador fue el de Infernuko Gasna producido en Lekaroz por Julen Arburua y su esposa Irati Usandizaga, que lograron 8,83 puntos.

El jurado nombrado al efecto, compuesto por renombrados restauradores, periodistas gastrónomos y técnicos de la D.O. Idiazabal, procederá a la cata de los quesos presentados a partir de las 10.30 de la mañana.

El certamen del próximo miércoles estará presidido por Roberto Ruiz de «Hika Upategia» jatetxea de Amasa-Villabona y particparán los técnicos Patxi Perez Elortondo Maria Victoria Urresti del Consejo Regulador D.O. Idiazabal, los cocineros Iñaki Arrieta de Rekondo jatetxea de Donostia y Elena Navarri«Jakitea» elkartea, además de los periodistas Aitor Buendia de «La Ruta Slow» de Radio Euskadi y Elisa Belauntzaran de El Diario Vasco.