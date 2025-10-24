El primer equipo de baloncesto buscará hoy el líderato ante el Biotz Aloña Mendi

Amaia Núñez ordizia. Viernes, 24 de octubre 2025, 20:58 Comenta Compartir

Esta jornada de baloncesto cuenta con partidos importantes para los equipos ordiziarras. El senior masculino recibirá al líder Biotz Aloña Mendi, hoy a las 18.00 en Majori. Ambos equipos están empatados a puntos, por lo que quien se lleve el triunfo liderará la clasificación esta semana. Ante esta oportunidad , desde el club invitan a los aficionados a llenar las gradas para animar al equipo.

Otro de los partidos a tener en cuenta será el del Ordizia Kuko Jatetxea, que hoy a las 15.30 recibe al Baskonia. Las urdiñas llevan un buen comienzo de temporada, mientras que las alavesas todavía no han estrenado la casilla de victorias. Aun así, las ordiziarras intentarán realizar su juego sin confiarse para mantener su situación en la clasificación.

Por su parte, el Ordizia Orbinox, se enfrentará hoy al Smartlog Ointxe en Arrasate, situado dos puestos por encima de las urdiñas con dos victorias más.

El Ordizia Hotel Ordizia recibirá hoy en Majori al Arri BKL Ernio a las 12.30 en Majori. El equipo beasaindarra cuenta con un triunfo más, una distancia que los urdiñas esperan recortar.

El cadete masculino de rendimiento oro estrenará la jornada de hoy a las 09.00 con el partido contra el Efik ISB en Majori. Los azkoitiarras llegan invictos, pero los ordiziarras lucharán para hacerse con el triunfo.

A la misma hora, el cadete masculino de participación recibirá en Majori al Astigarragako Mundarro KE. El cadete femenino de rendimiento plata se enfrentará hoy al Bera Bera Indabe Elektrizitatea el sexto clasificado. Las ordiziarras son colíderes de la clasificación, e intentarán mantener su nivel para continuar en la parte alta de la tabla.

El domingo uno de los partidos destacados será el del junior masculino de liga vasca, Ordizia Orkli. Recibirán en Majori al Salesianos de Barakaldo a las 17.00. El equipo vizcaíno está un puesto por debajo de los urdinas y será una oportunidad para marcar distancias con un rival directo. Además, desde el club subrayan, más allá de los resultados, el juego de los chicos de Héctor y Pablo, que hace disfrutar a los aficionados.

Mañana igualmente, el cadete femenino de participación jugará contra el Hondarribia Ikasbasket en la localidad costera. Las urdinas tendrán delante a las líderes de la clasificación, pero harán todo lo posible para hacerse con los puntos.

Fútbol

El primer equipo de fútbol del Ordizia recibirá hoy en el estadio de Altamira al Eibartarrak a partir de las 16.30 horas. Los urdiñas van cuartos en la clasificación del grupo con 12 puntos, mientras que su rival ocupa la decimocuarta posición.

Además, en el Anexo de Altamira se disputarán los siguientes partidos: el equipo cadete de primera jugará contra el Danena a las 10.00; el cadete de honor se enfrentará al Aizkorri Segura a las 12.00; el infantil de primera recibirá al Lazkao a las 16.00; y mañana domingo, el infantil txikiak jugará contra el Billabona a las 12.00.