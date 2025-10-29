Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ordizia

El pleno de octubre se celebrará esta tarde en el ayuntamiento

Amaia Núñez

ordizia.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:36

Comenta

La Corporación municipal celebrará hoy, día 30, el pleno ordinario de octubre. La reunión comenzará a las 18.00 horas en el salón de plenos del ayuntamiento.

Se tratarán el siguiente orden del día: 1.- Aprobación del borrador del Acta de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el 25 de septiembre de 2025; 2.- Aprobar las tarifas de auto-taxi para el 2026; 3.- Propuesta modificación de crédito en la modalidad de crédito adicional. Cada modificación se votará de forma independiente; 4.- Dación de cuenta del expediente de crédito adicional del decreto 2025/1627; 5- Dación de cuenta del expediente de crédito adicional del decreto 2025/1658; 6.- Nota de reparos de la Interventora, correspondientes al mes de octubre; 7.- Decretos de Alcaldía firmados durante el mes de septiembre; 8.- Declaración institucional para el 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres; 9.- Moción presentada por Ordizia Orain -Elkarrekin Podemos instando al ayuntamiento al cumplimiento de acuerdo adoptado sobre la creación del 'Consejo Educativo de Ordizia'; 10.- Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre la creación una comunidad energética ciudadana y la reactivación de los compromisos ya aprobados en Pleno; 11.- Moción presentada por el Grupo socialista para la promoción de la accesibilidad universal en productos y servicios municipales conforme a la Ley 11/2023; 12. Escrito presentado por EAJ-PNV y suscrito por Ordizia Orain -Elkarrekin Podemos y el Grupo Municipal Socialista sobre la accesibilidad en Altamira auzoa; 13.- Ruegos y preguntas.

