El Ordizia Siglo XX salvó con empate la jornada contra el Pulpo

El equipo sénior masculino salvó la jornada con un empate a 24 contra el Pulpo en Zumaia. El resultado maquilla el juego ofrecido por los ordiziarras, sobre todo en la segunda parte.

Los urdinas esperaban un partido complicado, aunque el inicio fue bueno. El encuentro se torció en la segunda mitad, cuando en 15 minutos recibió un parcial de 10-2 que les dejó dos goles abajo en el marcador. La actitud mostrada en los últimos 5 minutos fue decisiva para, al final, lograr el empate. Con este resultado, el Ordizia se sitúa en séptima posición, empatado con el Pulpo, octavo, a 5 puntos. Este sábado recibe en Majori, a las 11.30, al Arrasate, noveno en la clasificación.

El sénior femenino Ordizia Biok2.com mantiene su racha de victorias, al imponerse al Usurbil por 30-27, en la que es su cuatro triunfo consecutivo. El partido transcurrió muy igualado y fue en el segundo tiempo cuando las ordiziarras le dieron la vuelta al marcador. Con una media de 28 goles por partido, el sénior femenino ha conseguido asentarse en la zona alta de la tabla. En estos momentos es tercera, empatada a 8 puntos con el segundo, Saieko, y el tercero, Txingudi. A este último se enfrentará en esta jornada, el sábado a las 17.00 en el polideportivo Artaleku.

El Sugaar OET de segunda territorial masculina perdió 19-23 contra el Egia, el segundo clasificado del grupo, pese a ofrecer un buen partido. A pesar del potencial del conjunto donostiarra los jugadores urdiñas no le perdieron la cara al partido en ningún momento. Esta jornada se enfrentará al Karibe Zaharra Legazpi, el domingo a las 10.30 en el polideportivo Bikuña.

El juvenil masculino cayó derrotado n Majori frente al Usurbil por 23-31. Este resultado complica su clasificación para la fase final del ampeonato de Gipuzkoa, que parecía resuelta. En la próxima jornada se juega el pase, el sábado a las 13.00 contra el Hettich ZKE en Zarautz, y desde el club confían que los nervios no jueguen malas pasadas y resuelvan favorablemente la clasificación tras el buen comienzo ofrecido por el equipo al en las primeras jornadas de la temporada.

El Industrias Landu OET, juvenil femenino, se impuso 23-19 al Pulpo, en un partido en el que las urdiñas dominaron desde el inicio. El otro equipo juvenil femenino, el Leizea Taberna OET, venció en el inicio de la segunda fase de la competición, al Usurbil por 24-25. Aunque comenzó bien el partido, al acercarse el final cada vez les costó más marcar un gol.

El cadete masculino estrenó con triunfo la segunda vuelta al ganar al Saieko 33-30. El equipo femenino de la categoría también venció al Hernani por 23-32, en un partido que dominaron desde el inicio.

El Ordizia Enirio, cadete femenino de primer año, se impuso 19-25 en Arrasate. El equipo está dejando claro que se quiere mantener en la zona alta de la tabla, y después de 6 partidos comparte liderato con otros 2 equipos. Las jugadoras ordiziarras están manteniendo un buen nivel defensivo, al lograr 27 goles por partido con una media de 17, con lo que da muestras de facilidad en ataque.

El Ordizia Oiangu, cadete femenino de primer año, perdió frente al Bergara por 11-38. Las urdiñas no acertaron ni en defensa ni en ataque.

El infantil masculino cayó frente al líder del grupo, 19-23, pero en ningún momento le perdió la cara al partido y complicó la victoria al equipo visitante. Mientras, el infantil femenino perdió en Zumaia contra el Pulpo, con un marcador de 26-12.