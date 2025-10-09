Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un centenar de establecimientos comerciales se han adherido a la campaña. A. NÚÑEZ

Ordizia

'Ongi etorri' al comercio local

La asociación Ordizian pone en marcha la campaña para fomentar el comercio local

Amaia Núñez

Ordizia

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:23

La asociación Ordizian que agrupa a establecimientos de comercio, hostelería y servicios del municipio puso en marcha ayer la campaña 'Ongi etorri' para dar ... a conocer el tejido comercial de Ordizia. La iniciativa cuenta con la colaboración del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y se extenderá hasta el día 23.

