'Ongi etorri' al comercio local

La asociación Ordizian que agrupa a establecimientos de comercio, hostelería y servicios del municipio puso en marcha ayer la campaña 'Ongi etorri' para dar ... a conocer el tejido comercial de Ordizia. La iniciativa cuenta con la colaboración del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y se extenderá hasta el día 23.

Además de transmitir una imagen de unión entre los establecimientos del municipio, esta campaña quiere fomentar el consumo local en todos los aspectos, desde las compras diarias al ocio. Del mismo modo, mostrará que en Ordizia se puede comprar «de todo»: alimentos, juguetes, ropa, electrodomésticos, libros, papelería, muebles, joyas... sin necesidad de salir del municipio.

El lema 'Ongi etorri' es toda una declaración de intenciones en este sentido. Su objetivo es invitar a todas las personas que pasean por las calles a entrar a los establecimientos, «queremos decirles que son bienvenidos y bienvenidas y que pueden entrar, mirar y tocar sin compromiso», indican desde la asociación.

Para poner en práctica esta invitación, los establecimientos colocarán una alfombra en la entrada con el lema de la campaña para invitar a entrar a las personas que pasean y darles la bienvenida. Por otro lado, entre todos los clientes que realicen compras en algunos de los establecimientos adheridos hasta el día 23 de este mes sotearán tres vales de compra por valor de 500 euros. El sorteo se realizará el mismo día 23 a las 13.15 horas en la oficina de Ordizian.

La campaña 'Ongi etorri' quiere mostrar esa gran red comercial que forman todos los establecimientos de Ordizia, «todos los productos y servicios que la clientela necesita los tiene aquí mismo, a mano, con las facilidades y la confianza que solo puede ofrecer la cercanía». En la campaña participan un centenar de comercios de una amplia variedad de sectores.