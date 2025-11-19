Joseba Aranburu, director general de Agricultura y Equilibrio Territorial

Amaia Núñez ordizia. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El portavoz de EAJ-PNV de Ordizia, Joseba Aranburu, es el nuevo director general de Agricultura y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El nombramiento supone una «responsabilidad y un reconocimiento» para su trayectoria profesional y política, pero al mismo tiempo quiso dejar claro que el compromiso con los ordiziarras «no va a disminuir en absoluto».

El grupo jeltzale de Ordizia acogió con satisfacción el nombramiento de su portavoz para el cargo. El propio Aranburu señaló que «no voy a dejar de lado el trabajo a favor de Ordizia y los ordiziarras. Seguiré volcado en mejorar este municipio como lo he hecho siempre». Asimismo, indicó que la nueva responsabilidad le permitirá «abrir nuevas perspectivas y colaboraciones que también beneficiarán a Ordizia».

La nueva responsabilidad de Aranburu tiene relación directa con uno de los símbolos históricos y económicos de Ordizia: el mercado. Ya que el área de Agricultura y Equilibrio Territorial trabaja el sector primario, la agricultura y las redes de productores, y Ordizia se sitúa en el centro de todos ellos.