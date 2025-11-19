Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joseba Aranburu. EAJ-PNV

Ordizia

Joseba Aranburu, director general de Agricultura y Equilibrio Territorial

El portavoz de EAJ-PNV continuará de concejal en el Ayuntamiento y compaginará ambas labores

Amaia Núñez

ordizia.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

El portavoz de EAJ-PNV de Ordizia, Joseba Aranburu, es el nuevo director general de Agricultura y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El nombramiento supone una «responsabilidad y un reconocimiento» para su trayectoria profesional y política, pero al mismo tiempo quiso dejar claro que el compromiso con los ordiziarras «no va a disminuir en absoluto».

El grupo jeltzale de Ordizia acogió con satisfacción el nombramiento de su portavoz para el cargo. El propio Aranburu señaló que «no voy a dejar de lado el trabajo a favor de Ordizia y los ordiziarras. Seguiré volcado en mejorar este municipio como lo he hecho siempre». Asimismo, indicó que la nueva responsabilidad le permitirá «abrir nuevas perspectivas y colaboraciones que también beneficiarán a Ordizia».

La nueva responsabilidad de Aranburu tiene relación directa con uno de los símbolos históricos y económicos de Ordizia: el mercado. Ya que el área de Agricultura y Equilibrio Territorial trabaja el sector primario, la agricultura y las redes de productores, y Ordizia se sitúa en el centro de todos ellos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  6. 6 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  7. 7 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  8. 8

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  9. 9 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  10. 10

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Joseba Aranburu, director general de Agricultura y Equilibrio Territorial

Joseba Aranburu, director general de Agricultura y Equilibrio Territorial